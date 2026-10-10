COE mantiene alerta verde para el Gran Santo Domingo y San Cristóbal

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene el nivel de alerta verde para el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional y San Cristóbal, ante el pronóstico de lluvias que podrían provocar inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas.
En su informe de las 7:00 de la noche de este sábado, el organismo explicó que, de acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), durante las últimas horas de la tarde se registraron incrementos de la nubosidad, acompañados de aguaceros, tronadas aisladas y ráfagas de viento.
Estas condiciones meteorológicas están asociadas a la incidencia de una vaguada y al ciclo diurno, según el informe.
El COE indicó que las precipitaciones podrían extenderse durante la noche hacia otras localidades de las regiones nordeste, norte y sureste, así como de la Cordillera Central.
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Recomendaciones a la población
Ante estas condiciones, el organismo exhortó a la población a mantenerse informada a través de los boletines y canales oficiales, revisar sus medidas de prevención y también tener preparado su plan familiar de emergencia.
Asimismo, recomendó evitar cruzar ríos, arroyos y zonas vulnerables, y recordó que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse con el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.
El nivel de alerta verde implica que la población debe mantenerse informada y preparada ante posibles cambios en las condiciones meteorológicas.
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