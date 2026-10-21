COE mantiene alerta verde en seis provincias por incidencia de vaguada

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió la alerta verde para seis provincias ante el riesgo de inundaciones urbanas y crecidas de pequeños arroyos y cañadas, debido a las lluvias registradas y las pronosticadas por la incidencia de una vaguada.
De acuerdo con el informe de situación número 1, emitido este miércoles 21 de octubre de 2026, las provincias bajo alerta son Santiago Rodríguez, Santiago, Dajabón, Puerto Plata, Valverde y Monte Cristi.
El organismo explicó que, según el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), aunque el viento del sur y sureste mantiene un ambiente caluroso y con pocas lluvias en gran parte del país, durante la tarde podrían producirse tormentas eléctricas, aguaceros localmente moderados a fuertes y ráfagas de viento ocasionalmente fuertes.
Notas relacionadas
Inundaciones y viviendas afectadas
El COE informó que las lluvias ocasionaron inundaciones urbanas en la comunidad de Tireo, provincia La Vega, donde resultaron parcialmente anegadas viviendas de los sectores Barrio Paneo, próximo a la Escuela Luz Asunción, Entrada de Suriel y La Cerca.
Asimismo, el desbordamiento de una cañada en la comunidad de La Altagracia, también en La Vega, provocó inundaciones parciales en otras viviendas. Según el reporte, ambas situaciones volvieron a la normalidad y no fue necesario evacuar personas.
En Mao, provincia Valverde, se registraron inundaciones repentinas y fuertes ráfagas de viento que provocaron la caída de árboles en calles y viviendas de los sectores Los Cayucos, María Auxiliadora II y El Samán.
El balance preliminar reportó 16 viviendas afectadas por inundaciones, otras dos impactadas por la caída de árboles y cinco calles obstruidas. En Los Cayucos, una vivienda fue afectada por la caída de un árbol y se informó de personas atrapadas en su interior, por lo que intervino el Cuerpo de Bomberos de Mao.
El organismo indicó que estos datos están sujetos a verificación y actualización mediante el levantamiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).
Te puede interesar
- COE mantiene nueve provincias en alerta verde por incidencia de vaguada
- Vaguada provocará aguaceros y tronadas esta tarde en varias provincias
- COE prevé levantar alertas verdes ante disminución de las lluvias
- Abinader retomará agenda en RD con recorrido por tres provincias este domingo
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados