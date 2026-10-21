COE mantiene alerta verde en seis provincias por incidencia de vaguada

Inundaciones y viviendas afectadas

El COE informó que las lluvias ocasionaron inundaciones urbanas en la comunidad de Tireo, provincia La Vega, donde resultaron parcialmente anegadas viviendas de los sectores Barrio Paneo, próximo a la Escuela Luz Asunción, Entrada de Suriel y La Cerca.

Asimismo, el desbordamiento de una cañada en la comunidad de La Altagracia, también en La Vega, provocó inundaciones parciales en otras viviendas. Según el reporte, ambas situaciones volvieron a la normalidad y no fue necesario evacuar personas.

En Mao, provincia Valverde, se registraron inundaciones repentinas y fuertes ráfagas de viento que provocaron la caída de árboles en calles y viviendas de los sectores Los Cayucos, María Auxiliadora II y El Samán.

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El balance preliminar reportó 16 viviendas afectadas por inundaciones, otras dos impactadas por la caída de árboles y cinco calles obstruidas. En Los Cayucos, una vivienda fue afectada por la caída de un árbol y se informó de personas atrapadas en su interior, por lo que intervino el Cuerpo de Bomberos de Mao.

El organismo indicó que estos datos están sujetos a verificación y actualización mediante el levantamiento de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN).