 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

COE mantiene 19 provincias en alerta verde por efectos de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 19 provincias y el Distrito Nacional bajo alerta verde por los efectos de una vaguada ubicada al noroeste del país. El organismo pronostica aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Además, recomendó evitar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua, así como los baños en balnearios de las zonas bajo alerta.

Marianny Valdez
COE sobre las provincias bajo alerta verde por una vaguada en República Dominicana.
El COE mantiene 19 provincias y el Distrito Nacional bajo alerta verde por una vaguada.
¿Quieres resumir esta noticia?

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 19 provincias bajo alerta verde debido a los efectos de una vaguada ubicada al noroeste del país, que continuará generando condiciones de inestabilidad atmosférica.

En su boletín de las 7:00 de la noche de este miércoles 28 de octubre, el organismo advirtió sobre la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Dentro de las provincias bajo alerta verde están Monte Plata, La Vega, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, La Altagracia. TambiénSamaná, San Pedro de Macorís, Azua, La Romana, Monseñor Nouel, Peravia, San Juan, El Seibo, Hato Mayor, Pedernales y Barahona, además del Distrito Nacional.

Ante estas condiciones meteorológicas, el COE recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua. Asimismo, permanecer debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un peligro.

Notas relacionadas

Asimismo, exhortó a los ciudadanos a identificar con anticipación las rutas de evacuación y las zonas seguras ante posibles emergencias.

El organismo también informó que está prohibido el baño en balnearios de ríos y pozas ubicados en las provincias bajo alerta. Esto, como medida preventiva ante los riesgos asociados a las lluvias.

Te puede interesar

  1. República DominicanaCOE mantiene nueve provincias en alerta verde por incidencia de vaguada
  2. República DominicanaVaguada provocará aguaceros y tronadas esta tarde en varias provincias
  3. República DominicanaIndomet prevé sol y aguaceros aislados en varias provincias este domingo
  4. República DominicanaIndomet prevé aguaceros y tronadas en varias provincias este sábado
  5. República DominicanaCOE prevé levantar alertas verdes ante disminución de las lluvias
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:COEAguacerosVaguadaalerta verde
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS