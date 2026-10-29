COE mantiene 19 provincias en alerta verde por efectos de vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 19 provincias bajo alerta verde debido a los efectos de una vaguada ubicada al noroeste del país, que continuará generando condiciones de inestabilidad atmosférica.

En su boletín de las 7:00 de la noche de este miércoles 28 de octubre, el organismo advirtió sobre la ocurrencia de aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Dentro de las provincias bajo alerta verde están Monte Plata, La Vega, Dajabón, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo, La Altagracia. TambiénSamaná, San Pedro de Macorís, Azua, La Romana, Monseñor Nouel, Peravia, San Juan, El Seibo, Hato Mayor, Pedernales y Barahona, además del Distrito Nacional.

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Ante estas condiciones meteorológicas, el COE recomendó a la población evitar cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua. Asimismo, permanecer debajo de árboles o cerca de estructuras que puedan representar un peligro.