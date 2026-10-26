COE mantiene 17 provincias en alerta por lluvias, incluyendo Santo Domingo

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a diez provincias en alerta amarilla y siete en verde, debido a las lluvias que continúan registrándose en diferentes puntos del país y que podrían provocar inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Según el informe emitido la noche de este lunes, en alerta amarilla permanecen Bahoruco, Independencia, Pedernales, Barahona, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mientras que en alerta verde se encuentran Elías Piña, La Vega, Sánchez Ramírez, Dajabón, San Juan, Monseñor Nouel y Monte Plata. El organismo explicó que, de acuerdo con el Indomet, persisten los nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

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Ante este panorama, el COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales. Además,revisar sus planes familiares de emergencia y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas vulnerables. Recordó que, ante cualquier situación de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al sistema 9-1-1.