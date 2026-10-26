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COE mantiene 17 provincias en alerta por lluvias, incluyendo Santo Domingo

Según el informe emitido la noche de este lunes, en alerta amarilla permanecen Bahoruco, Independencia, Pedernales, Barahona, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Noemy Vicioso
COE mantiene 17 provincias en alerta por lluvias, incluyendo Santo Domingo
COE mantiene 17 provincias en alerta por lluvias, incluyendo Santo Domingo
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene a diez provincias en alerta amarilla y siete en verde, debido a las lluvias que continúan registrándose en diferentes puntos del país y que podrían provocar inundaciones urbanas y crecidas de ríos, arroyos y cañadas.

Según el informe emitido la noche de este lunes, en alerta amarilla permanecen Bahoruco, Independencia, Pedernales, Barahona, Peravia, Azua, San José de Ocoa, San Cristóbal, el Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Mientras que en alerta verde se encuentran Elías Piña, La Vega, Sánchez Ramírez, Dajabón, San Juan, Monseñor Nouel y Monte Plata. El organismo explicó que, de acuerdo con el Indomet, persisten los nublados acompañados de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

Ante este panorama, el COE exhortó a la población a mantenerse atenta a los boletines oficiales. Además,revisar sus planes familiares de emergencia y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas vulnerables. Recordó que, ante cualquier situación de emergencia, los ciudadanos pueden comunicarse al sistema 9-1-1.

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