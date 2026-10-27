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COE mantiene 12 demarcaciones en alerta amarilla y aumenta 11 a verde

La medida responde al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). En el mismo se pronostican lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento durante las horas matutinas.

Rosa Reyes
COE mantiene 12 demarcaciones en alerta amarilla y aumenta 11 a verde
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 12 demarcaciones, incluido el Distrito Nacional, en alerta amarilla y aumenta a 11 provincias en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

La medida responde al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). En el mismo se pronostican lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento durante las horas matutinas.

Asimismo, para la noche se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas localidades del país.

En alerta amarilla se encuentran el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata y San Juan.

Mientras que en alerta verde figuran Elías Piña, Dajabón, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega y San Pedro de Macorís. También Hato Mayor, La Altagracia, El Seibo, La Romana y Samaná.

Notas relacionadas

En cuanto a las condiciones marítimas, el Indomet recomienda a las embarcaciones frágiles, pequeñas y medianas que navegan en la costa atlántica hacerlo con precaución cerca del perímetro costero. Además, evitar aventurarse mar adentro debido al oleaje anormal.

De igual manera, exhorta a tomar precauciones en las costas atlántica y caribeña ante la reducción de la visibilidad por los aguaceros. Asimismo, las descargas eléctricas, las ráfagas de viento y el oleaje localmente alto.

El COE también recomienda a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua. También evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, para prevenir incidentes.

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