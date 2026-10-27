COE mantiene 12 demarcaciones en alerta amarilla y siete en verde por lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) mantiene 12 demarcaciones, incluido el Distrito Nacional, en alerta amarilla y otras siete provincias en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas provocadas por una vaguada que incide sobre el territorio nacional.

La medida responde al informe del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). En el mismo se pronostica lluvias moderadas a fuertes, acompañadas de ráfagas de viento durante las horas matutinas.

Asimismo, para la tarde se esperan aguaceros fuertes en ocasiones, con tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas localidades del país.

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En alerta amarilla se encuentran el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia, San Cristóbal, San José de Ocoa, Monte Plata y San Juan.

Mientras que en alerta verde figuran Elías Piña, Dajabón, Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, La Vega, San Pedro de Macorís y Hato Mayor.