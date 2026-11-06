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COE prevé levantar alertas verdes ante disminución de las lluvias

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que este sábado podría levantar las alertas verdes en varias provincias del país, debido a la disminución de las lluvias. El director del organismo, Edwin Olivares, explicó que las condiciones del tiempo presentan una mejoría. Por eso, las autoridades prevén descontinuar los niveles de alerta si se […]

Ailin Santana
Lluvias
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que este sábado podría levantar las alertas verdes en varias provincias del país, debido a la disminución de las lluvias.

El director del organismo, Edwin Olivares, explicó que las condiciones del tiempo presentan una mejoría. Por eso, las autoridades prevén descontinuar los niveles de alerta si se mantiene la reducción de las precipitaciones.

Las lluvias registradas en las últimas horas responden a la incidencia de una vaguada sobre el territorio nacional.

Nueve provincias permanecen en alerta verde

El COE mantiene bajo alerta verde a nueve provincias:

  • Santiago
  • La Vega
  • Monseñor Nouel
  • Sánchez Ramírez
  • Hermanas Mirabal
  • Duarte
  • Espaillat
  • María Trinidad Sánchez
  • Monte Plata

El organismo exhortó a la población a mantenerse atenta a sus boletines y seguir las orientaciones de los organismos de protección civil mientras continúe la incidencia de la vaguada.

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