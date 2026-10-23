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COE emite alerta amarilla para nueve provincias y verde para 16
Santo Domingo, RD.- El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumentó a nueve las provincias en alerta amarilla y mantiene 16 las alerta verde, incluyendo el Distrito Nacional, debido a la incidencia de una vaguada y una masa de aire con alto contenido de humedad.
De acuerdo con el reporte del Instituto Dominicano de Meteorología, las condiciones del tiempo permanecerán dominadas por la combinación una vaguada en varios niveles de la troposfera con el viento cálido del sureste y el alto contenido de humedad sobre el territorio nacional.
En tal sentido, pronosticó que continuará un ambiente muy propicio para que se desarrollen nublados con aguaceros fuertes localmente, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, en provincias de las regiones: suroeste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza.
Provincias en alerta
Las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona, Espaillat, Santiago y Gran Santo Domingo. También el Distrito Nacional.
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Mientras que: en alerta verde figuran San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega y San Pedro de Macorís. También, Dajabón, San José de Ocoa, Valverde y Santiago Rodríguez. Asimismo, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia Monte Cristi, y San Juan
El COE exhorta a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua. Además, suspender el uso de balnearios en las zonas afectadas.
Asimismo, dijo que las llavias han provocado daños en dos provincias, con un resultado de dos mil 360 personas afectadas y 590 viviendas.
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