COE declara alerta verde en Valverde, Santiago y La Vega por inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes a las provincias La Vega, Santiago y Valverde en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas previstas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el boletín, se esperan chubascos dispersos y tronadas aisladas en distintos sectores de las costas nordeste y sureste del país. Asimismo, durante la tarde y las primeras horas de la noche, la incidencia de una vaguada favorecerá un incremento de las precipitaciones, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

El COE coloca 03 provincia en alerta verde, debido a que el boletín del INDOMET, nos indica que, se presentarán algunos chubascos dispersos y ocasionales tronadas aisladas en distintos sectores costeros del nordeste y sureste del país. pic.twitter.com/Cc8pfTq1Gb — COE (@COE_RD) October 13, 2026

Ante estas condiciones, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, para prevenir incidentes.