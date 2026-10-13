COE declara alerta verde en Valverde, Santiago y La Vega por inundaciones

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes a las provincias La Vega, Santiago y Valverde en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas previstas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).
De acuerdo con el boletín, se esperan chubascos dispersos y tronadas aisladas en distintos sectores de las costas nordeste y sureste del país. Asimismo, durante la tarde y las primeras horas de la noche, la incidencia de una vaguada favorecerá un incremento de las precipitaciones, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.
Ante estas condiciones, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, para prevenir incidentes.
Te puede interesar
- COE mantiene nueve provincias en alerta verde por incidencia de vaguada
- Hombre muere tras presunta agresión de su hijo en Guatapanal, Valverde
- Juez mantiene prisión preventiva contra Santiago Hazim y otros cuatro imputados
- Mujer asesinada por su expareja habría denunciado amenazas ante la Policía
- Base Aérea San Isidro ampliará pista para recibir aviones más grandes