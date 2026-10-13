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COE declara alerta verde en Valverde, Santiago y La Vega por inundaciones

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes a las provincias La Vega, Santiago y Valverde en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas previstas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet). De acuerdo con el boletín, se esperan chubascos dispersos y tronadas aisladas en distintos sectores de las costas nordeste y sureste […]

Jhennifer Baldera
coe
COE declara provincias en alerta
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó este martes a las provincias La Vega, Santiago y Valverde en alerta verde, debido a las condiciones meteorológicas previstas por el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet).

De acuerdo con el boletín, se esperan chubascos dispersos y tronadas aisladas en distintos sectores de las costas nordeste y sureste del país. Asimismo, durante la tarde y las primeras horas de la noche, la incidencia de una vaguada favorecerá un incremento de las precipitaciones, con aguaceros fuertes, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas.

Ante estas condiciones, el COE recomendó a la población abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten altos volúmenes de agua, así como evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, para prevenir incidentes.

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