COE coloca siete provincias en alerta amarilla por incidencia de vaguada

Mientras que en alerta verde están el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia, Hermanas Mirabal, Elías Piña y Monte Cristi.

El COE explicó que, según el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), durante la tarde podrían registrarse aguaceros muy fuertes. También tormentas eléctricas, posibles granizadas y ráfagas de viento intensas, principalmente en provincias del suroeste. Así mismo en la zona fronteriza, el litoral costero caribeño y la llanura oriental, con una extensión gradual hacia otras zonas del país.

Reportan 150 viviendas afectadas por inundaciones

El informe del COE señala que unas 150 viviendas resultaron afectadas por inundaciones urbanas en las provincias de Santiago y Puerto Plata, sin que fuera necesario evacuar a sus residentes.

Publicidad

En Santiago, la Defensa Civil reportó aproximadamente 100 viviendas afectadas en el sector Hoya de Caimito. También otras 50 en el sector Francisco del Rosario Sánchez. Según el organismo, ambas situaciones retornaron a la normalidad.

En Puerto Plata también se registraron inundaciones urbanas en Los Callejones, Boca Nueva y la carretera Sosúa. También La Cañita, El Javillar y La Unión, así como en el municipio de Sosúa. De acuerdo con el reporte, las condiciones en esas localidades también volvieron a la normalidad.