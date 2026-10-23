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COE coloca 7 provincias en alerta amarilla y 18 en verde por vaguada

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología señala que estas condiciones generarán aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas durante la tarde hacia el suroeste, la zona fronteriza, el litoral caribeño y la llanura oriental, con tendencia a extenderse al resto del territorio nacional.

Noemy Vicioso
COE coloca 7 provincias en alerta amarilla y 18 en verde por vaguada
COE coloca 7 provincias en alerta amarilla y 18 en verde por vaguada
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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) incrementó a siete las provincias en alerta amarilla y mantiene diecisiete en alerta verde, incluyendo el Distrito Nacional, debido a la incidencia de una vaguada y una masa de aire con alto contenido de humedad.

El informe del Instituto Dominicano de Meteorología señala que estas condiciones generarán aguaceros, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas durante la tarde hacia el suroeste, la zona fronteriza, el litoral caribeño y la llanura oriental, con tendencia a extenderse al resto del territorio nacional.

Las provincias en alerta amarilla son Puerto Plata, Pedernales, Independencia, Bahoruco, Barahona, Espaillat y Santiago.

En alerta verde figuran el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Monseñor Nouel, La Vega y San Pedro de Macorís. También, Dajabón, San José de Ocoa, Valverde, La Romana, Azua, Peravia, La Altagracia, Santiago Rodríguez, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Monte Cristi, y San Juan

El COE exhorta a la población a no cruzar ríos, arroyos ni cañadas con alto volumen de agua. Además, suspender el uso de balnearios en las zonas afectadas.

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