COE coloca 10 provincias en alerta amarilla y seis en verde por vaguada

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió los niveles de alerta amarilla para varias demarcaciones del país y mantiene seis provincias en alerta verde, debido a las lluvias previstas por la incidencia de una vaguada y el abundante contenido de humedad transportado por el viento del sur y sureste.
De acuerdo con el boletín del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), desde horas de la mañana se esperan lluvias de intensidad variable en las provincias bajo alerta.
Asimismo, durante la tarde, las precipitaciones podrían extenderse e intensificarse. También con aguaceros moderados a fuertes en ocasiones, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en las regiones sureste y noreste, así como en la Cordillera Central.
Provincias en alerta
El COE colocó en alerta amarilla al Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional. También Pedernales, Barahona, Bahoruco, Independencia, Azua, Peravia, San Cristóbal y San José de Ocoa.
En tanto, las seis provincias bajo alerta verde son Elías Piña, Dajabón, La Vega, Monte Plata, Monseñor Nouel y San Juan.
Ante las condiciones meteorológicas, el COE exhortó a la población a abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas con altos volúmenes de agua.
Además, recomendó evitar el uso de balnearios en las provincias bajo alerta, como medida preventiva ante posibles crecidas e inundaciones.
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