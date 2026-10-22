COE coloca a Puerto Plata en alerta amarilla y mantiene 21 provincias en verde

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó a Puerto Plata en alerta amarilla y mantiene otras 21 provincias en alerta verde. La medida responde a las lluvias registradas y a las previstas desde este jueves por la incidencia de una vaguada.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la vaguada, junto con los efectos locales, provocará tormentas eléctricas, aguaceros de moderados a fuertes y ráfagas de viento que podrían ser intensas.

Provincias bajo alerta

En alerta verde figuran San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís y Pedernales. Asimismo, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Monte Cristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.