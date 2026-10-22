COE coloca a Puerto Plata en alerta amarilla y mantiene 21 provincias en verde

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) colocó a Puerto Plata en alerta amarilla y mantiene otras 21 provincias en alerta verde. La medida responde a las lluvias registradas y a las previstas desde este jueves por la incidencia de una vaguada.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que la vaguada, junto con los efectos locales, provocará tormentas eléctricas, aguaceros de moderados a fuertes y ráfagas de viento que podrían ser intensas.
Provincias bajo alerta
En alerta verde figuran San Cristóbal, Santo Domingo, el Distrito Nacional, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís y Pedernales. Asimismo, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Monte Cristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.
Notas relacionadas
Pronóstico de lluvias
La directora del Indomet, Gloria Ceballos, informó este miércoles que las lluvias podrían dejar más de 200 milímetros de agua en zonas del suroeste del país. En el Gran Santo Domingo, los acumulados superarían los 100 milímetros, según los modelos de pronóstico.
Ceballos explicó que las lluvias aumentarán este jueves y serán más intensas el viernes. Para el sábado, se espera una reducción gradual de las precipitaciones, aunque seguirá lloviendo en varias localidades.
La funcionaria indicó que los modelos meteorológicos de Estados Unidos y Europa coinciden en prever grandes acumulados de lluvia. Por esta razón, las autoridades siguen atentas a los posibles efectos de las precipitaciones en las provincias bajo alerta.
Recomendaciones a la población
Ante las lluvias previstas, el COE pidió a la población evitar el cruce de ríos, arroyos y cañadas con grandes cantidades de agua.También recomendó no visitar balnearios en las provincias bajo alerta para prevenir situaciones de riesgo.
Te puede interesar
- COE mantiene nueve provincias en alerta verde por incidencia de vaguada
- COE prevé levantar alertas verdes ante disminución de las lluvias
- Noviembre, el mes que llovió destrucción y muerte en RD
- Ciudadanos recuerdan con preocupación las lluvias del 4 de noviembre del 2022
- Indomet prevé aguaceros y tronadas en varias provincias este sábado