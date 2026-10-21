COE amplía a 22 las provincias en alerta verde por vaguada

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 22 las provincias en alerta verde por las lluvias asociadas a una vaguada en varios niveles de la troposfera, que provocará precipitaciones desde este jueves 22 de octubre.

Las provincias bajo alerta son San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.

El COE exhortó a la población a seguir los boletines oficiales y las orientaciones de los organismos de protección civil ante posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.

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La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las lluvias comenzarán durante la madrugada del jueves, aumentarán en la tarde y alcanzarían su mayor intensidad el viernes. Para el sábado se prevé una disminución de las precipitaciones.