COE amplía a 22 las provincias en alerta verde por vaguada

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) amplió a 22 las provincias en alerta verde por las lluvias asociadas a una vaguada en varios niveles de la troposfera, que provocará precipitaciones desde este jueves 22 de octubre.
Las provincias bajo alerta son San Cristóbal, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Vega, Barahona, San Pedro de Macorís, Pedernales, Azua, Peravia, Dajabón, Santiago Rodríguez, Santiago, Valverde, Puerto Plata, Monte Cristi, La Altagracia, Espaillat, La Romana, Independencia, Bahoruco, San José de Ocoa y Monseñor Nouel.
El COE exhortó a la población a seguir los boletines oficiales y las orientaciones de los organismos de protección civil ante posibles inundaciones urbanas y rurales, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como deslizamientos de tierra.
La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó que las lluvias comenzarán durante la madrugada del jueves, aumentarán en la tarde y alcanzarían su mayor intensidad el viernes. Para el sábado se prevé una disminución de las precipitaciones.
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Los acumulados podrían superar los 200 milímetros en zonas del suroeste dominicano y los 100 milímetros en el Gran Santo Domingo.
“Los mayores acumulados van a estar concentrados más hacia la región suroeste. O sea, que podrían superar los 200 milímetros”, precisó Ceballos.
La funcionaria explicó que los modelos meteorológicos estadounidense y europeo coinciden en proyectar cantidades significativas de lluvia.
Humedad avanzará hacia el norte
Ceballos indicó que una corriente de humedad se desplazará desde el sur hacia el norte del país. Llevara nubosidad desde el litoral caribeño hasta la Cordillera Central y localidades del norte.
También advirtió que algunas provincias del noroeste y la Cordillera Central ya registran acumulados importantes, por lo que las nuevas precipitaciones podrían empeorar las condiciones.
“Ya tenemos acumulados importantes. Entonces, si va a seguir lloviendo en estos días, va a llover sobre mojado”, expresó.
Las autoridades mantienen la vigilancia ante los posibles efectos de las lluvias y recomiendan a la población permanecer atenta a las informaciones oficiales.
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