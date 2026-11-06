Codue llama a defender la Constitución y la identidad nacional

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Santo Domingo, RD. – El Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) llamó a la ciudadanía, a los poderes públicos y a los diferentes sectores de la sociedad a fortalecer el respeto y cumplimiento de la Constitución de la República, al conmemorarse este 6 de noviembre el 182 aniversario de la proclamación de la primera Carta Magna dominicana, en San Cristóbal.
El presidente del CODUE, pastor Feliciano Lacen Custodio, manifestó que la Constitución representa mucho más que un conjunto de disposiciones legales, pues constituye el fundamento del Estado dominicano, establece los derechos y deberes ciudadanos y garantiza los principios que deben orientar la convivencia democrática.
Fortalecer la conciencia constitucional y defender la identidad nacional
Lacen Custodio advirtió que, en el contexto actual, existen sectores e iniciativas que, desde diferentes ámbitos, podrían contribuir a debilitar los fundamentos de la nacionalidad dominicana.
«Hoy, grupos endógenos y exógenos intentan reconstruir nuestra nacionalidad mediante iniciativas legislativas que, bajo determinadas justificaciones, podrían comprometer principios fundamentales de nuestra Constitución. Debemos mantenernos vigilantes, porque las amenazas a nuestra soberanía e identidad nacional no son únicamente externas; también pueden manifestarse a través de estructuras e intereses que buscan debilitar nuestras instituciones», expresó.
Promover una visión clara de su Carta Magna
El líder evangélico sostuvo que el país necesita promover una visión clara de su Carta Magna, fomentar la educación constitucional y cultivar una ciudadanía consciente de sus derechos, pero también de sus responsabilidades frente a la sociedad.
«Hoy más que nunca necesitamos fortalecer nuestra conciencia constitucional, conocer nuestra Carta Magna, respetar sus disposiciones y cumplir nuestros deberes ciudadanos. La defensa de la nación comienza con el respeto a sus instituciones, sus leyes y los principios que dieron origen a nuestra República», agregó Lacen Custodio.
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Preocupación por iniciativas legislativas
En ese contexto, el CODUE recordó su posición de rechazo a iniciativas legislativas que, a su entender, podrían contravenir el marco constitucional y las disposiciones legales relacionadas con la nacionalidad dominicana.
La organización hizo referencia al proyecto de ley sobre regularización de documentos, cuya propuesta ha generado preocupación en sectores que consideran que podría abrir la posibilidad de establecer mecanismos de regularización y reconocimiento de nacionalidad al margen de la Constitución y las leyes.
Al respecto, el CODUE se hizo eco de los cuestionamientos expresados por especialistas en derecho constitucional, quienes consideran que dicha iniciativa podría representar una amnistía general encubierta,
La organización recordó que en 2014 fue aprobada la Ley 169-14, que estableció un régimen especial para abordar la situación de personas afectadas por las disposiciones relativas al registro civil y la nacionalidad, mediante procedimientos y condiciones definidos por el legislador.
En ese sentido, consideró necesario que cualquier nueva iniciativa relacionada con la identidad y la nacionalidad se examine con responsabilidad, transparencia y estricto apego al ordenamiento jurídico dominicano.
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