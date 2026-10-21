Amplían cobertura de riesgos laborales para enfermedades físicas y mentales

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La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) actualizó el Cuadro de Enfermedades Profesionales de la República Dominicana para ampliar las patologías que pueden recibir cobertura del Seguro de Riesgos Laborales (SRL), incluyendo por primera vez afecciones asociadas a factores psicosociales.
La actualización, establecida mediante la Resolución 00270-26, incorpora enfermedades como la depresión, el síndrome de burnout o agotamiento laboral y los trastornos no orgánicos del sueño, además de diversos tipos de cáncer y otras patologías vinculadas a la actividad laboral.
Entre los cánceres incluidos figuran los de pulmón, bronquios, laringe, faringe, cavidad nasal, senos paranasales, oído medio, estómago, hígado, riñón, vejiga, próstata, escroto, hueso y piel. También se contempla el carcinoma in situ de colon y el angiosarcoma de hígado.
El nuevo cuadro abarca, además, enfermedades respiratorias, osteoarticulares, bucodentales, renales, hepáticas, hematológicas, endocrinas, reproductivas y vasculares. Las patologías están organizadas en siete grupos, según el riesgo que las origina, con información sobre los agentes causales y las actividades laborales en las que pueden presentarse.
¿Qué cobertura tendrán los trabajadores?
De acuerdo con la Sisalril, la actualización busca agilizar el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Ademas, facilitar el acceso oportuno a las prestaciones médicas y económicas contempladas en el Seguro de Riesgos Laborales.
Notas relacionadas
El Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (Idoppril) tendrá a su cargo la cobertura de los gastos de salud derivados de las enfermedades de origen laboral reconocidas. También el registro de las incapacidades que estas ocasionen. Este es el administrador de las prestaciones del seguro.
Crean comisión para actualizar las enfermedades profesionales
Como parte de la reforma, la Sisalril creó la Comisión Técnica Interinstitucional para la Revisión y Actualización del Cuadro de Enfermedades Profesionales (CTI-CEP). Esta evaluará periódicamente el instrumento y recomendará cambios de acuerdo con los avances científicos, tecnológicos y las nuevas condiciones del mercado laboral.
La actualización busca adecuar la protección de los trabajadores a los cambios en las actividades productivas y a la identificación de nuevos factores de riesgo. Esto conforme a los estándares internacionales de seguridad y salud en el trabajo.
La inclusión de una enfermedad en el cuadro no implica que cualquier diagnóstico quede automáticamente cubierto. Su reconocimiento debe ajustarse a los criterios y procedimientos establecidos para determinar su origen laboral.
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