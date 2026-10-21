Amplían cobertura de riesgos laborales para enfermedades físicas y mentales

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) actualizó el Cuadro de Enfermedades Profesionales de la República Dominicana para ampliar las patologías que pueden recibir cobertura del Seguro de Riesgos Laborales (SRL), incluyendo por primera vez afecciones asociadas a factores psicosociales.

La actualización, establecida mediante la Resolución 00270-26, incorpora enfermedades como la depresión, el síndrome de burnout o agotamiento laboral y los trastornos no orgánicos del sueño, además de diversos tipos de cáncer y otras patologías vinculadas a la actividad laboral.

Entre los cánceres incluidos figuran los de pulmón, bronquios, laringe, faringe, cavidad nasal, senos paranasales, oído medio, estómago, hígado, riñón, vejiga, próstata, escroto, hueso y piel. También se contempla el carcinoma in situ de colon y el angiosarcoma de hígado.

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El nuevo cuadro abarca, además, enfermedades respiratorias, osteoarticulares, bucodentales, renales, hepáticas, hematológicas, endocrinas, reproductivas y vasculares. Las patologías están organizadas en siete grupos, según el riesgo que las origina, con información sobre los agentes causales y las actividades laborales en las que pueden presentarse.

¿Qué cobertura tendrán los trabajadores?

De acuerdo con la Sisalril, la actualización busca agilizar el reconocimiento de las enfermedades profesionales. Ademas, facilitar el acceso oportuno a las prestaciones médicas y económicas contempladas en el Seguro de Riesgos Laborales.