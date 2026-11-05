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Transportistas piden focalizar subsidios a combustibles en sectores vulnerables

El presidente de la CNTU, William Pérez Figuereo, propuso retirar los subsidios a combustibles destinados al sector industrial y redirigir esos recursos hacia los sectores más vulnerables. También planteó proteger los vehículos del transporte público fabricados en 2006 o antes. Aseguró que los precios de los pasajes se mantendrán sin variación.

Marianny Valdez
1. Transporte público dominicano ante las propuestas de protección frente a posibles aumentos de combustibles.
La CNTU propone redirigir los subsidios a combustibles hacia los sectores más vulnerables.
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La propuesta busca reducir el impacto de los conflictos internacionales sobre la economía dominicana, especialmente ante las presiones que afectan los precios de los carburantes.

Pérez Figuereo consideró que las autoridades deben priorizar el gas licuado de petróleo (GLP) y proteger a los sectores más vulnerables frente a posibles aumentos.

El dirigente también planteó establecer medidas para evitar que los incrementos afecten a determinados vehículos del transporte público. En ese sentido, propuso proteger a los automóviles fabricados en 2006 o antes.

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El representante del sector aseguró que, pese al panorama económico internacional, los precios de los pasajes se mantendrán sin variación.

Asimismo, cuestionó que el Gobierno no impulse con mayor decisión el uso de energías limpias. Mencionó la energía solar y eólica como alternativas que podrían contribuir a enfrentar la situación energética del país.

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ETIQUETAS:CombustiblesTransportistassubsidios
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