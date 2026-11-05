Transportistas piden focalizar subsidios a combustibles en sectores vulnerables

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La propuesta busca reducir el impacto de los conflictos internacionales sobre la economía dominicana, especialmente ante las presiones que afectan los precios de los carburantes.
Pérez Figuereo consideró que las autoridades deben priorizar el gas licuado de petróleo (GLP) y proteger a los sectores más vulnerables frente a posibles aumentos.
El dirigente también planteó establecer medidas para evitar que los incrementos afecten a determinados vehículos del transporte público. En ese sentido, propuso proteger a los automóviles fabricados en 2006 o antes.
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El representante del sector aseguró que, pese al panorama económico internacional, los precios de los pasajes se mantendrán sin variación.
Asimismo, cuestionó que el Gobierno no impulse con mayor decisión el uso de energías limpias. Mencionó la energía solar y eólica como alternativas que podrían contribuir a enfrentar la situación energética del país.
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