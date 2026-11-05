Transportistas piden focalizar subsidios a combustibles en sectores vulnerables

La propuesta busca reducir el impacto de los conflictos internacionales sobre la economía dominicana, especialmente ante las presiones que afectan los precios de los carburantes.

Pérez Figuereo consideró que las autoridades deben priorizar el gas licuado de petróleo (GLP) y proteger a los sectores más vulnerables frente a posibles aumentos.

El dirigente también planteó establecer medidas para evitar que los incrementos afecten a determinados vehículos del transporte público. En ese sentido, propuso proteger a los automóviles fabricados en 2006 o antes.