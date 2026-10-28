CNM se reunirá el 2 de noviembre para elegir jueces de la Suprema Corte

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El presidente Luis Abinader convocó al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) a una sesión el próximo 2 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, en el Palacio Nacional, para continuar la selección de los seis jueces que integrarán la Suprema Corte de Justicia.
El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, informó que la convocatoria se realiza conforme al reglamento que rige al CNM, luego de concluir las vistas públicas.
El Consejo reiteró su compromiso con un proceso de selección transparente y apegado a las normas establecidas.
La reunión marcará una nueva etapa en el proceso de evaluación y escogencia de los magistrados. Luego de que los aspirantes agotaran la fase de vistas públicas ante el Consejo Nacional de la Magistratura.
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