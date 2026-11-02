CNM elegirá hoy al nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia

CNM deberá completar seis vacantes en la Suprema Corte

El Consejo Nacional de la Magistratura inició el proceso de evaluación el pasado 3 de agosto. Esto con el objetivo de examinar el desempeño de 11 magistrados que habían cumplido el período para el cual fueron designados.

Durante el proceso, cuatro jueces renunciaron a su derecho de someterse a evaluación, mientras que otros cinco fueron ratificados para continuar en sus funciones durante siete años adicionales.

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Los magistrados que declinaron participar en la evaluación fueron Luis Henry Molina, actual presidente de la Suprema Corte; Nancy Salcedo, secretaria del CNM; María Garabito Ramírez y Manuel Ramón Herrera Carbuccia.

En cambio, fueron ratificados los jueces Fran Soto, Justiniano Montero, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras y Rafael Vásquez Goico.

Las vistas públicas de los aspirantes a ocupar las seis vacantes concluyeron el pasado 9 de octubre.

Inicialmente, el cronograma del CNM contemplaba que la deliberación y selección de los nuevos magistrados se realizara el 21 de octubre. Sin embargo, la reunión fue pospuesta y convocada nuevamente para este lunes 2 de noviembre.

Una decisión clave para el legado judicial de Abinader

La elección del próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia representa una de las decisiones institucionales de mayor trascendencia durante la gestión de Luis Abinader, debido a las atribuciones del cargo y su influencia en el funcionamiento del sistema judicial dominicano.

El mandatario preside el Consejo Nacional de la Magistratura, organismo en el que el gobernante Partido Revolucionario Moderno (PRM) cuenta con una importante representación.

Esta circunstancia ha colocado especial atención sobre el proceso, particularmente porque Abinader también ocupa la presidencia del PRM y es su principal figura política.

Durante su gestión se ha producido una amplia renovación de la matrícula de 17 magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia, lo que convierte esta nueva selección en otro momento determinante para la configuración del máximo tribunal del Poder Judicial.

¿Cómo se elige al presidente de la Suprema Corte de Justicia?

La Constitución dominicana y el artículo 34 del Reglamento 1-25 establecen los criterios para la composición de la Suprema Corte de Justicia. Estas disposiciones se enmarcan en la Ley 138-11, Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura, modificada por la Ley 1-25, del 8 de enero de 2025.

Las tres cuartas partes de los integrantes de la Suprema Corte deben pertenecer al sistema de carrera judicial. La cuarta parte restante puede ser seleccionada entre abogados en ejercicio, académicos o miembros del Ministerio Público.

Una vez completada la matrícula de la Suprema Corte de Justicia, el CNM determinará quién ocupará la presidencia del tribunal. También elegirá a quienes desempeñarán las funciones de primer y segundo sustitutos, conforme al artículo 35 del reglamento.

El artículo 12 de la Ley Orgánica del CNM establece las condiciones para la validez de las votaciones. Las decisiones deberán contar con el voto favorable de al menos cinco de los miembros presentes en la reunión.

En caso de empate, corresponderá al presidente del Consejo ejercer el voto calificado para definir la decisión.

¿Quiénes integran el Consejo Nacional de la Magistratura?

El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) está presidido por el mandatario Luis Abinader. También lo integran los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo de los Santos y Alfredo Pacheco, respectivamente.

Forman parte del organismo el senador Omar Fernández, el diputado Tobías Crespo y el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier. Completan su integración el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y la magistrada Nancy Salcedo.

La reunión de este lunes se celebrará antes de que el presidente Abinader viaje a España. Allí tiene previsto participar en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno.

Con esta decisión, el CNM completará una nueva etapa de renovación de la Suprema Corte de Justicia. El resultado tendrá repercusiones en la dirección institucional del Poder Judicial durante los próximos años.