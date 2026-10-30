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CMD denuncia desfalco de 64 millones y se querella contra excontador del IPPS

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, explicó que las irregularidades corresponden al período 2018-2025 y fueron detectadas mediante una investigación técnica ordenada por la Junta Directiva Nacional 2025-2027 y la Dirección Ejecutiva del IPPS, encabezada por la doctora Jenny Kranwinkel.

Noemy Vicioso
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Santo Domingo, República Dominicana.– El Colegio Médico Dominicano (CMD) denunció un presunto desfalco de RD$64,576,829.23 al patrimonio del Instituto de Protección y Previsión Social del Médico (IPPS) y presentó una querella ante el Ministerio Público contra el excontador de la institución, Luis Pérez, cuyo paradero asegura desconocer.

El presidente del CMD, Luis Peña Núñez, explicó que las irregularidades corresponden al período 2018-2025. Se detectaron mediante una investigación técnica ordenada por la Junta Directiva Nacional 2025-2027 y la Dirección Ejecutiva del IPPS, encabezada por la doctora Jenny Kranwinkel.

Peña Núñez indicó que los resultados de esa investigación permitieron reunir los elementos que sustentan la querella, con la que buscan que el Ministerio Público determine las posibles responsabilidades penales y establezca lo ocurrido con los recursos de la entidad.

Al ser cuestionado sobre la ubicación del excontador, el presidente del gremio afirmó que desconocen dónde se encuentra. Expresó su confianza en que las autoridades cuentan con los mecanismos para avanzar en las investigaciones.

Asimismo, aseguró que el CMD mantiene su compromiso de proteger el patrimonio de los médicos y fortalecer los controles financieros del IPPS. También adelantó que próximamente anunciarán nuevos beneficios y medidas para los colegiados.

La institución sostuvo que respetará el curso de la investigación y evitará juicios paralelos. Al tiempo que reiteró su interés en que el caso se esclarezca y se recupere la confianza institucional.

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