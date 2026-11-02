Noviembre traerá más lluvias y temperaturas más frescas al país

¿Qué se espera durante noviembre?

Las proyecciones indican que las lluvias tendrán variaciones a lo largo del mes. Se esperan períodos de mayor actividad seguidos por disminuciones temporales.

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Para la semana del 2 al 9 de noviembre, el modelo CFSv2 de NOAA/NCEP proyecta lluvias por encima de lo normal en gran parte del territorio.

La señal húmeda será más marcada hacia el oeste. La aproximación de frentes fríos y vaguadas prefrontales podría favorecer estos episodios.

Entre el 9 y el 16 de noviembre se esperan precipitaciones cercanas a los valores normales. Sin embargo, el oeste podría registrar acumulados ligeramente superiores.

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Para el período del 16 al 23 de noviembre, volvería a predominar una señal ligeramente húmeda sobre gran parte del país.

En la última semana del mes, del 23 al 30 de noviembre, las lluvias se mantendrían cerca de los valores normales. Algunos sectores del sur podrían registrar acumulados ligeramente inferiores.

Temperaturas serán más frescas

Con el inicio de la temporada frontal también comenzará un descenso gradual de las temperaturas.

El cambio será más notable en las zonas montañosas del país. Entre ellas se encuentran Valle Nuevo, Constanza, Hondo Valle, Rancho Arriba y Polo.

Como referencia, los datos climatológicos de 1991-2020 sitúan en 13.5 grados Celsius la temperatura mínima media de noviembre en Constanza.

En Hondo Valle, la media es de 14.7 grados. En Rancho Arriba alcanza 15.9 grados y en Polo, 16.3 grados.

Estos valores corresponden a promedios históricos. Por tanto, no representan temperaturas mínimas específicas pronosticadas para noviembre de 2026.

En las zonas bajas y costeras todavía pueden registrarse tardes calurosas. Sin embargo, el calor será menos intenso que durante los meses más cálidos.

El Niño podría favorecer la llegada de frentes

Según la actualización del CPC/NCEP del 2 de noviembre, el fenómeno El Niño continúa presente y fortaleciéndose en el Pacífico ecuatorial.

Durante episodios fuertes, este fenómeno puede modificar la circulación atmosférica. También puede favorecer trayectorias más al sur de algunos sistemas invernales.

Esta condición podría aumentar la influencia de sistemas frontales en el entorno del Caribe. Sin embargo, no significa que un mayor número de frentes llegará directamente a República Dominicana.

Noviembre aún tendrá actividad ciclónica

Aunque noviembre es el último mes de la temporada ciclónica del Atlántico, todavía pueden formarse tormentas tropicales y huracanes.

Por ello, el inicio de la temporada frontal no elimina la posibilidad de actividad tropical.

La temporada ciclónica concluirá oficialmente el 30 de noviembre. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En general, las proyecciones para noviembre apuntan a un mes húmedo en varias regiones del país. Además, se espera un ambiente más fresco durante las noches y las primeras horas de la mañana.

La mayor incidencia de lluvias se concentraría en el noroeste, norte, noreste y la vertiente norte de la Cordillera Central.