Clausuran fábrica clandestina de cartón en Guerra

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Santo Domingo. – Una fábrica de cartón que operaba sin los permisos correspondientes fue clausurada en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. Durante un operativo encabezado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM).
El establecimiento, identificado como Fábrica Cartesa era operado por ciudadanos de origen asiático. Asismismo, presentaba irregularidades relacionadas con las autorizaciones comerciales, el uso de suelo y la contratación de personal extranjero, según informaron las autoridades.
Durante la intervención también fue desmantelado un depósito clandestino de combustibles y se ocuparon equipos y gasoil con un valor conjunto estimado en RD$2.25 millones.
Fábrica de cartón carecía de permisos de operación
De acuerdo con el MICM, la empresa no contaba con el Certificado de Uso de Suelo ni con las autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades comerciales.
Asimismo, las autoridades identificaron presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros, situación que motivó la participación de la Dirección General de Migración (DGM).
Durante el operativo, esa institución verificó el estatus migratorio de los ciudadanos extranjeros vinculados al establecimiento.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) dispuso la paralización de los trabajos de construcción por incumplimientos de la Ley 687-82.
Notas relacionadas
Decomisan combustible valorado en RD$2.25 millones
Uno de los principales hallazgos de la intervención fue la existencia de un almacén de combustibles que funcionaba sin cumplir las regulaciones establecidas.
Durante la inspección, las autoridades decomisaron un tanque con capacidad para 5,000 litros de combustible y retuvieron 1,000 galones de gasoil.
El MICM estimó en RD$2,250,000 el valor conjunto de lo ocupado durante el operativo.
La presencia de este depósito motivó su desmantelamiento, debido a que las instalaciones no contaban con las autorizaciones exigidas para el almacenamiento de combustibles.
Complejo industrial tenía tres naves y edificio de cuatro niveles
La inspección permitió establecer que la fábrica operaba en un complejo integrado por tres amplias naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias.
En esas instalaciones, los miembros del CECCOM identificaron el área utilizada para el almacenamiento irregular de combustibles.
Además de la clausura del establecimiento, el MIVHED ordenó detener los trabajos de construcción mientras se investigan las violaciones a las normativas correspondientes.
Reportes periodísticos anteriores también señalan que la construcción había recibido una orden de paralización en junio de 2026. Sin embargo, este antecedente requiere confirmación oficial sobre su cumplimiento y las actuaciones posteriores de las autoridades.
MICM advierte que las inversiones extranjeras deben cumplir la ley
Al referirse al operativo, el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, conocido como Yayo, reiteró que República Dominicana mantiene sus puertas abiertas a la inversión extranjera y al comercio internacional.
No obstante, enfatizó que las empresas que se establezcan en territorio dominicano deben cumplir las disposiciones legales y los requisitos establecidos por las instituciones reguladoras.
En ese sentido, la intervención de Cartesa forma parte de las acciones de fiscalización dirigidas a verificar el cumplimiento de las normas comerciales, migratorias, de construcción y de almacenamiento de combustibles.
El operativo contó con la participación del CECCOM, la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones.
Hasta el momento, las informaciones oficiales difundidas no precisan cuántos extranjeros fueron detenidos ni las sanciones administrativas o judiciales que podrían derivarse de las irregularidades detectadas.
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