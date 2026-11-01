Clausuran fábrica clandestina de cartón en Guerra

Santo Domingo. – Una fábrica de cartón que operaba sin los permisos correspondientes fue clausurada en el municipio de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo. Durante un operativo encabezado por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM).

El establecimiento, identificado como Fábrica Cartesa era operado por ciudadanos de origen asiático. Asismismo, presentaba irregularidades relacionadas con las autorizaciones comerciales, el uso de suelo y la contratación de personal extranjero, según informaron las autoridades.

Durante la intervención también fue desmantelado un depósito clandestino de combustibles y se ocuparon equipos y gasoil con un valor conjunto estimado en RD$2.25 millones.

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Fábrica de cartón carecía de permisos de operación

De acuerdo con el MICM, la empresa no contaba con el Certificado de Uso de Suelo ni con las autorizaciones necesarias para desarrollar sus actividades comerciales.

Asimismo, las autoridades identificaron presuntas irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros, situación que motivó la participación de la Dirección General de Migración (DGM).

Durante el operativo, esa institución verificó el estatus migratorio de los ciudadanos extranjeros vinculados al establecimiento.

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Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones (MIVHED) dispuso la paralización de los trabajos de construcción por incumplimientos de la Ley 687-82.