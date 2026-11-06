Claro confirma avería parcial que afecta internet fijo y móvil en RD

Santo Domingo. La empresa de telecomunicaciones Claro Dominicana confirmó este viernes 6 de noviembre una avería parcial que afecta los servicios de internet fijo y móvil en República Dominicana, provocando interrupciones en la conectividad de algunos de sus clientes.

A través de un comunicado oficial, la compañía reconoció que usuarios en distintas zonas del territorio nacional están experimentando dificultades para acceder a sus servicios de internet.

«Algunos de nuestros clientes están experimentando interrupciones en los servicios de internet fijo y móvil a nivel nacional», indicó Claro en su comunicación.

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Claro trabaja para restablecer el servicio de internet

Ante las fallas reportadas, la empresa aseguró que su personal técnico se encuentra trabajando para solucionar la avería y recuperar la normalidad de los servicios afectados.

«Nuestro equipo técnico se encuentra trabajando de manera acelerada para restablecer los servicios en el menor tiempo posible», señaló la compañía.

Sin embargo, Claro no especificó las causas que provocaron la avería ni ofreció un horario estimado para el restablecimiento completo de la conectividad.

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La empresa también presentó disculpas a sus clientes por los inconvenientes ocasionados y agradeció su comprensión mientras continúan los trabajos técnicos.

Aunque el comunicado señala que la incidencia tiene alcance nacional, la compañía precisó que se trata de una avería parcial, por lo que no todos sus usuarios necesariamente están afectados.

Reportes de fallas de Claro aumentaron en Downdetector

Antes de la confirmación oficial, usuarios de Claro habían denunciado dificultades de conexión a través de la red social X, mientras que la plataforma Downdetector registró un incremento abrupto de reportes de interrupciones durante las primeras horas de la tarde.

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El gráfico de la plataforma, que recopila notificaciones realizadas por los propios usuarios, mostró un pico cercano a los 600 reportes, después de mantenerse en niveles mínimos durante la noche del jueves y gran parte de la mañana del viernes.

Por su parte, el mapa de calor de Downdetector situó la mayor concentración de quejas en el Gran Santo Domingo y zonas cercanas a San Cristóbal, aunque también identificó reportes en Santiago, La Vega, Puerto Plata y localidades de la región Este. Estos datos reflejan la distribución de las notificaciones recibidas, pero no permiten establecer la cantidad total de clientes afectados.