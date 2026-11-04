Ciudadanos recuerdan con preocupación las lluvias del 4 de noviembre del 2022

Al cumplirse este miércoles el cuarto aniversario del fatídico 4 de noviembre de 2022, donde 9 personas fallecieron a causa de las fuertes lluvias, se reaviva entre residentes de sectores aledaños a la cañada de Guajimía el temor de que se repita un diluvio de esa magnitud

El 4 de noviembre de 2022 marcó un antes y un después en la vida de muchos dominicanos. Desde entonces cada aniversario genera preocupación en sectores vulnerables, donde temen volver a perderlo todo bajo lluvias.

Tan solo en 3 horas, Santo Domingo recibió 70 milímetros de lluvia. Residentes en Los Olivos de Santo Domingo Oeste aún recuerdan cómo la cañada de Guajimía se desbordó, dejando una grave inundación a su paso.

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Cuentan que en Los Olivos no hubo pérdidas humanas en las fatídicas lluvias de noviembre de 2022 y 2023. Pero el miedo de que en una próxima ocasión se contabilicen muertes los lleva a pedir a Dios que interceda a su favor.

Ya que aseguran, en aguaceros posteriores la cañada de Guajimía nuevamente ha causado estragos, sin que hasta el momento las autoridades implementen soluciones definitivas.

A cuatro años de aquel diluvio, en el que nueve personas perdieron la vida en otras zonas del país. Los consultados solicitaron a las autoridades intervenir la cañada, antes que se repita la tragedia.