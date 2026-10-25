Ciudadanos denuncian aumentos constantes en sus facturas eléctricas

Santo Domingo, República Dominicana. – Residentes de distintos sectores de Santo Domingo denuncian que sus facturas eléctricas continúan aumentando mes tras mes, pese a las dificultades económicas que enfrentan. Aseguran que sus reclamaciones no reciben respuestas satisfactorias y que, además, sufren constantes interrupciones del servicio.

Pagar la factura eléctrica se ha convertido en una preocupación para ciudadanos de distintos sectores de Santo Domingo, quienes aseguran que los montos reflejados en sus recibos continúan aumentando sin que perciban una reducción en los meses siguientes.

Al consultarles sobre la facturación de octubre, algunos manifestaron que la situación económica hace cada vez más difícil cumplir con este compromiso.

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A los elevados montos se suma el descontento por la atención que reciben al presentar sus quejas. Algunos usuarios aseguran que han perdido la confianza en los procesos de reclamación, debido a que, según afirman, sus casos quedan sin solución.