Ciudadanos cuestionan declaraciones sobre tarifa eléctrica

Santo Domingo, República Dominicana. – Ciudadanos reaccionaron a las declaraciones del presidente Luis Abinader, quien afirmó que la tarifa eléctrica no se aumenta desde el año 2022. Sin embargo, los consultados reaccionaron indignados, y aseguran que cada mes la facturación eléctrica aumenta significativamente.

Aunque para el Gobierno la tarifa se mantiene dentro de lo normal, los ciudadanos consideran lo contrario al afirmar que cada mes el alza es significativa.

Los consultados también manifestaron que la respuesta dada por el Gobierno sobre el aumento del consumo de energía y su relación con el calor no se justifica. Aseguran que ya que en el país siempre hace calor.

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Al igual que los ciudadanos, la economista Edita Rodríguez entiende que el Gobierno debe buscar otra respuesta. Una respuesta para justificar la situación del alto costo de la facturación eléctrica.

Cabe destacar que el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, explicó cómo se calcula la factura eléctrica en el país. Además, el por qué los usuarios pueden recibir montos más elevados sin que se haya producido un aumento general de las tarifas. Tarifas las cuales afirmó no se incrementan desde hace cuatro años.