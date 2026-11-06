 Saltar al contenido
CDN
República Dominicana
Añadir CDN a Google

Círculo Emprendedor Crecer celebrará la undécima edición de los Premios Crecer

Santo Domingo, RD. – En el marco del Mes de los Emprendedores, el Círculo Emprendedor Crecer celebrará la undécima edición de los Premios Crecer, una ceremonia que reconoce la trayectoria, disciplina, innovación y aportes de hombres y mujeres que, a través de sus iniciativas empresariales, contribuyen al desarrollo económico y social de la República Dominicana. […]

Yafreisi Agüero
Crecer
Ezequiel Batista, presidente del Círculo Emprendedor Crecer
¿Quieres resumir esta noticia?

Santo Domingo, RD. – En el marco del Mes de los Emprendedores, el Círculo Emprendedor Crecer celebrará la undécima edición de los Premios Crecer, una ceremonia que reconoce la trayectoria, disciplina, innovación y aportes de hombres y mujeres que, a través de sus iniciativas empresariales, contribuyen al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

La información fue ofrecida por Ezequiel Batista, presidente del Círculo Emprendedor Crecer, quien destacó que esta nueva edición representa un momento significativo para la institución y para el sector emprendedor, al consolidarse como un espacio de reconocimiento y visibilidad para quienes impulsan el crecimiento empresarial del país.

“Los Premios Crecer surgieron con el propósito de visibilizar y reconocer a esos emprendedores que, con esfuerzo, perseverancia y disciplina, trabajan diariamente para materializar sus sueños y aportar al desarrollo de nuestra nación. Esta undécima edición constituye un homenaje a esas historias de superación y compromiso”, expresó Batista.

PUEDE LEER:

Una edición dedicada al empresario Julián Pérez

La undécima entrega de los Premios Crecer estará dedicada al empresario Julián Pérez, en reconocimiento a su trayectoria profesional, sus contribuciones al desarrollo empresarial y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones de emprendedores.

Al referirse a esta dedicatoria, Batista señaló que Pérez encarna valores fundamentales para el crecimiento empresarial, como la visión, el trabajo constante y el compromiso con el desarrollo de la República Dominicana.

Entrega de certificados a los nominados

Como parte de las actividades previas a la ceremonia, el miércoles 12 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo el acto de entrega de certificados a los nominados, en el Hotel Napolitano.

Durante este encuentro se realizará la presentación oficial de los emprendedores y empresarios que competirán por los reconocimientos en las diferentes categorías de esta edición.

LE PUEDE INTERESAR:

La gran gala de los emprendedores

La ceremonia central tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en el Palacio de las Telecomunicaciones de Indotel, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo.

En esta edición serán reconocidos emprendedores nacionales e internacionales de diversos sectores productivos, incluyendo emprendimientos en pareja, proyectos sociales, medicina, salud, belleza, talleres, construcción, agricultura, tecnología, entre otras áreas que contribuyen a dinamizar la economía y generar oportunidades.

“En los Premios Crecer no reconocemos únicamente negocios; reconocemos historias de esfuerzo, sacrificio, visión y perseverancia. Cada nominado representa una muestra de que es posible construir y desarrollar proyectos exitosos cuando se trabaja con disciplina, organización y propósito”, agregó Batista.

Con esta undécima edición, el Círculo Emprendedor Crecer reafirma su compromiso con la promoción, formación y reconocimiento del sector emprendedor, impulsando espacios que permitan destacar el talento, la innovación y la capacidad de hombres y mujeres que transforman sus ideas en proyectos sostenibles y generadores de desarrollo.

Te puede interesar

  1. República DominicanaPolicía arresta a “Kiko” por estafar con supuestos premios y bendiciones
  2. República Dominicana«Navidad Montao’ con Asocivu 2026» llega a su edición número 48
  3. EntretenimientoEstos son los dominicanos que ganaron en los Premios HEAT 2026
  4. EntretenimientoAngeline Monegro compite como Mejor Actriz en Premios La Silla
  5. República DominicanaHermana de odontóloga rompe el silencio y cuestiona versión de Bomberos
Recibe las noticias más importantes en tu correoSuscríbete a nuestro newsletter y mantente informado.

Leer términos y condiciones · Políticas de privacidad
ETIQUETAS:Premios CRECERCírculo Emprendedor CrecerMes de los Emprendedores
Comparte esta noticia:

ÚLTIMAS NOTICIAS