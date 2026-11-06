Santo Domingo, RD. – En el marco del Mes de los Emprendedores, el Círculo Emprendedor Crecer celebrará la undécima edición de los Premios Crecer, una ceremonia que reconoce la trayectoria, disciplina, innovación y aportes de hombres y mujeres que, a través de sus iniciativas empresariales, contribuyen al desarrollo económico y social de la República Dominicana.

La información fue ofrecida por Ezequiel Batista, presidente del Círculo Emprendedor Crecer, quien destacó que esta nueva edición representa un momento significativo para la institución y para el sector emprendedor, al consolidarse como un espacio de reconocimiento y visibilidad para quienes impulsan el crecimiento empresarial del país.

“Los Premios Crecer surgieron con el propósito de visibilizar y reconocer a esos emprendedores que, con esfuerzo, perseverancia y disciplina, trabajan diariamente para materializar sus sueños y aportar al desarrollo de nuestra nación. Esta undécima edición constituye un homenaje a esas historias de superación y compromiso”, expresó Batista.

Una edición dedicada al empresario Julián Pérez

La undécima entrega de los Premios Crecer estará dedicada al empresario Julián Pérez, en reconocimiento a su trayectoria profesional, sus contribuciones al desarrollo empresarial y el ejemplo que representa para las nuevas generaciones de emprendedores.

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Al referirse a esta dedicatoria, Batista señaló que Pérez encarna valores fundamentales para el crecimiento empresarial, como la visión, el trabajo constante y el compromiso con el desarrollo de la República Dominicana.

Entrega de certificados a los nominados

Como parte de las actividades previas a la ceremonia, el miércoles 12 de noviembre, a las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo el acto de entrega de certificados a los nominados, en el Hotel Napolitano.

Durante este encuentro se realizará la presentación oficial de los emprendedores y empresarios que competirán por los reconocimientos en las diferentes categorías de esta edición.

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La gran gala de los emprendedores

La ceremonia central tendrá lugar el viernes 28 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, en el Palacio de las Telecomunicaciones de Indotel, ubicado en la Zona Colonial de Santo Domingo.

En esta edición serán reconocidos emprendedores nacionales e internacionales de diversos sectores productivos, incluyendo emprendimientos en pareja, proyectos sociales, medicina, salud, belleza, talleres, construcción, agricultura, tecnología, entre otras áreas que contribuyen a dinamizar la economía y generar oportunidades.

“En los Premios Crecer no reconocemos únicamente negocios; reconocemos historias de esfuerzo, sacrificio, visión y perseverancia. Cada nominado representa una muestra de que es posible construir y desarrollar proyectos exitosos cuando se trabaja con disciplina, organización y propósito”, agregó Batista.

Con esta undécima edición, el Círculo Emprendedor Crecer reafirma su compromiso con la promoción, formación y reconocimiento del sector emprendedor, impulsando espacios que permitan destacar el talento, la innovación y la capacidad de hombres y mujeres que transforman sus ideas en proyectos sostenibles y generadores de desarrollo.