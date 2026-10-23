VIDEO: Cinco personas mueren en accidente en la Circunvalación de Santo Domingo

Cinco personas fallecieron la mañana de este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Circunvalación de Santo Domingo, próximo a la entrada del aeropuerto El Higüero.

En el choque estuvieron involucrados dos vehículos, un Kia K5 y un Toyota Corolla. De acuerdo con informaciones preliminares, uno de los automóviles supuestamente se dedicaba al transporte de pasajeros como carro público.

Entre las víctimas habría una mujer embarazada, identificada preliminarmente como Pérez Leyva, quien presuntamente trabajaba en el área de operaciones de la cocina de Duarte. Sin embargo, este dato está pendiente de confirmación oficial.

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Las informaciones recibidas indican que las cinco personas fallecidas serían oriundas de Los Botados, lo que ha generado consternación entre familiares y residentes de esa comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades de todas las víctimas ni su lugar de procedencia.