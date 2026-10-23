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VIDEO: Cinco personas mueren en accidente en la Circunvalación de Santo Domingo

Cinco personas fallecieron la mañana de este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Circunvalación de Santo Domingo, próximo a la entrada del aeropuerto El Higüero. En el choque estuvieron involucrados dos vehículos, un Kia K5 y un Toyota Corolla. De acuerdo con informaciones preliminares, uno de los automóviles supuestamente se dedicaba […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
El choque ocurrió la mañana de este viernes, próximo a la entrada del aeropuerto El Higüero. En el accidente estuvieron involucrados un Kia K5 y un Toyota Corolla.
El choque ocurrió la mañana de este viernes, próximo a la entrada del aeropuerto El Higüero. En el accidente estuvieron involucrados un Kia K5 y un Toyota Corolla.
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Cinco personas fallecieron la mañana de este viernes en un accidente de tránsito ocurrido en la avenida Circunvalación de Santo Domingo, próximo a la entrada del aeropuerto El Higüero.

En el choque estuvieron involucrados dos vehículos, un Kia K5 y un Toyota Corolla. De acuerdo con informaciones preliminares, uno de los automóviles supuestamente se dedicaba al transporte de pasajeros como carro público.

Entre las víctimas habría una mujer embarazada, identificada preliminarmente como Pérez Leyva, quien presuntamente trabajaba en el área de operaciones de la cocina de Duarte. Sin embargo, este dato está pendiente de confirmación oficial.

Las informaciones recibidas indican que las cinco personas fallecidas serían oriundas de Los Botados, lo que ha generado consternación entre familiares y residentes de esa comunidad.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente las identidades de todas las víctimas ni su lugar de procedencia.

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Al lugar del accidente acudieron agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), miembros de la Policía Nacional, unidades del Cuerpo de Bomberos y personal de la Defensa Civil.

Los organismos correspondientes participan en las labores de respuesta y en los procedimientos relacionados con el siniestro.

Por el momento, no se ha divulgado un informe definitivo sobre las circunstancias en que ocurrió el choque ni las causas que provocaron el accidente.

Se espera que las autoridades ofrezcan más detalles sobre el hecho, las identidades de los fallecidos y las investigaciones en curso.

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