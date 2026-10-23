Cinco niños quedan huérfanos tras muerte de su padre a manos del Dicrim

Denuncia contra agentes policiales

La madre de Cabrera Guerrero denunció que agentes del Dicrim le dispararon a su hijo, pese a que, según su versión, este se arrodilló y les pidió que no lo mataran.

«Le dieron tres tiros, esa gente del Dicrim. Él se hincó y le dijo a uno de ellos: “No me maten”, pero lo mataron de todas formas. Le dieron un tiro en el pecho y lo llevaron como si hubiera sido un perro. Yo quiero que las autoridades me digan qué pasó ahí», manifestó.

Emilio Guerrero también relató que, días antes del hecho, su hijo había estado detenido durante dos noches en Manoguayabo y que las autoridades lo dejaron en libertad.

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La mujer recordó que un hombre al que identificó como Encarnación acudió a su vivienda un día antes de la muerte para advertirle que buscaban a su hijo.

«Él vino y me dijo: “Mire, a su hijo lo andan buscando”. Y yo le respondí: “Pero ¿cómo lo andan buscando si cayó preso?”. Él duró dos días preso, dos noches en Manoguayabo. Entonces, ¿cómo usted viene ahora a decirme que andan buscando a mi hijo?», relató.

Cinco niños esperan a su padre

Los hijos de Erickson Cabrera Guerrero son Erickyer, de 2 años; Eydam, de 4; Yuleiny, de 8; Darianny, de 10, y Elianny, de 12. Son cuatro niñas y un niño que ahora enfrentan la ausencia de su padre.

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Elianny también pidió que las autoridades opten por detener a las personas señaladas de cometer delitos, en lugar de quitarles la vida.

«Es mejor meterlo preso que matarlo. No había ninguna necesidad de matarlo, porque hasta se arrodilló y les pidió, por sus cinco hijos, que no lo mataran», expresó la niña.

Tras la muerte de su hijo, Luciana Emilio Guerrero dijo que mantiene la esperanza de salir adelante y cuidar de sus cinco nietos.

Por Donald Troncoso.