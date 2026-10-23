Cinco niños quedan huérfanos tras muerte de su padre a manos del Dicrim

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Cinco niños, con edades entre 2 y 12 años, quedaron sin su padre tras la muerte de Erickson Cabrera Guerrero, de 30 años, durante un hecho en el que estarían involucrados agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim), ocurrido el pasado 6 de octubre.
En el sector Los Prados Segundo, donde residía la familia, la madre del fallecido, Luciana Emilio Guerrero, contó a CDN que sus nietos todavía esperan el regreso de su padre. Los más pequeños, según relató, le preguntan cuándo volverá a casa, sin comprender que murió.
«Mira, esos niños me preguntan cuándo va a llegar su papá. Me dicen: “Abuela, ¿cuándo va a llegar mi papá? Ya es de noche y él no ha venido en todo el día”. Eso me parte el alma cuando los veo así, esperando noche tras noche», expresó la abuela.
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Denuncia contra agentes policiales
La madre de Cabrera Guerrero denunció que agentes del Dicrim le dispararon a su hijo, pese a que, según su versión, este se arrodilló y les pidió que no lo mataran.
«Le dieron tres tiros, esa gente del Dicrim. Él se hincó y le dijo a uno de ellos: “No me maten”, pero lo mataron de todas formas. Le dieron un tiro en el pecho y lo llevaron como si hubiera sido un perro. Yo quiero que las autoridades me digan qué pasó ahí», manifestó.
Emilio Guerrero también relató que, días antes del hecho, su hijo había estado detenido durante dos noches en Manoguayabo y que las autoridades lo dejaron en libertad.
La mujer recordó que un hombre al que identificó como Encarnación acudió a su vivienda un día antes de la muerte para advertirle que buscaban a su hijo.
«Él vino y me dijo: “Mire, a su hijo lo andan buscando”. Y yo le respondí: “Pero ¿cómo lo andan buscando si cayó preso?”. Él duró dos días preso, dos noches en Manoguayabo. Entonces, ¿cómo usted viene ahora a decirme que andan buscando a mi hijo?», relató.
Cinco niños esperan a su padre
Los hijos de Erickson Cabrera Guerrero son Erickyer, de 2 años; Eydam, de 4; Yuleiny, de 8; Darianny, de 10, y Elianny, de 12. Son cuatro niñas y un niño que ahora enfrentan la ausencia de su padre.
Elianny también pidió que las autoridades opten por detener a las personas señaladas de cometer delitos, en lugar de quitarles la vida.
«Es mejor meterlo preso que matarlo. No había ninguna necesidad de matarlo, porque hasta se arrodilló y les pidió, por sus cinco hijos, que no lo mataran», expresó la niña.
Tras la muerte de su hijo, Luciana Emilio Guerrero dijo que mantiene la esperanza de salir adelante y cuidar de sus cinco nietos.
Por Donald Troncoso.
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