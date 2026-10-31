Cinco candidatos se disputan la presidencia del Colegio Dominicano de Notarios

Santo Domingo, RD. – Cinco candidatos compiten este sábado por la presidencia del Colegio Dominicano de Notarios (Codenot), en un proceso electoral en el que están convocados a votar cerca de cuatro mil profesionales de todo el país para elegir a las autoridades que dirigirán el gremio durante el período 2027-2029.

La contienda enfrenta al actual presidente del gremio, Jhon Richard Paniagua Féliz, quien busca continuar en el cargo con la plancha número uno, y al expresidente Pedro Rodríguez, candidato de la plancha dos.

También aspiran a dirigir la institución Manuel Olivero, por la plancha tres; Vivian Geraldo, por la cuatro, y América Rodríguez, por la cinco.

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Paniagua Féliz apuesta por continuar las transformaciones

Durante sus declaraciones a la prensa, el presidente del gremio, Jhon Richard Paniagua Féliz defendió la continuidad de su gestión y mencionó entre sus logros iniciativas relacionadas con las pensiones, los permisos de menores y la conexión del notariado con el Estado y la sociedad.

El candidato sostuvo que el gremio necesita avanzar en materia educativa, tecnológica y estructural para fortalecer el ejercicio de la profesión.

Asimismo, pidió el respaldo de los notarios para continuar con los cambios que, según afirmó, se han impulsado durante el último año de gestión.

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Por su parte, Pedro Rodríguez presentó la plancha número dos como una alternativa enfocada en recuperar la institucionalidad del gremio y ampliar las competencias de los profesionales del notariado.

Entre sus propuestas planteó impulsar nuevamente un proyecto para que los notarios puedan asumir determinados procedimientos administrativos que actualmente conocen los jueces, como divorcios por mutuo consentimiento y determinaciones de herederos cuando existe acuerdo entre las partes.

Elecciones se desarrollan en 27 centros

Las votaciones se extenderán hasta las seis de la tarde, en 27 centros habilitados en todo el país, distribuidos entre las 26 filiales provinciales y la sede central del colegio, ubicada en el Distrito Nacional.

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El presidente de la Comisión Electoral, Juan Moreno Gautreaux, resaltó la participación de un mayor número de notarios en el padrón electoral con respecto a procesos anteriores y estimó que los primeros resultados podrían conocerse dos horas después del cierre de las votaciones.