Obras Públicas anuncia cierre parcial del elevado de Piedra Blanca por trabajos

Santo Domingo, RD. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció el cierre temporal de las rampas del elevado de Piedra Blanca, en la Autopista Duarte, debido a trabajos de intervención que se desarrollarán en dos etapas durante octubre.

La primera fase está programada del lunes 12 al viernes 16 de octubre, en dirección Santo Domingo–Cibao, mientras que la segunda se ejecutará del lunes 19 al viernes 23 de octubre, en sentido Cibao–Santo Domingo.

Tránsito será desviado por debajo del elevado

Durante cada etapa, los vehículos que circulen en el sentido intervenido deberán transitar por debajo del elevado, siguiendo la señalización colocada en la zona para orientar a los conductores.