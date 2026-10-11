Obras Públicas anuncia cierre parcial del elevado de Piedra Blanca por trabajos

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Santo Domingo, RD. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció el cierre temporal de las rampas del elevado de Piedra Blanca, en la Autopista Duarte, debido a trabajos de intervención que se desarrollarán en dos etapas durante octubre.
La primera fase está programada del lunes 12 al viernes 16 de octubre, en dirección Santo Domingo–Cibao, mientras que la segunda se ejecutará del lunes 19 al viernes 23 de octubre, en sentido Cibao–Santo Domingo.
Tránsito será desviado por debajo del elevado
Durante cada etapa, los vehículos que circulen en el sentido intervenido deberán transitar por debajo del elevado, siguiendo la señalización colocada en la zona para orientar a los conductores.
Notas relacionadas
El MOPC explicó que la medida busca facilitar la ejecución de los trabajos en esta infraestructura de la Autopista Duarte.
Coordinan medidas para regular la circulación
Para organizar el tránsito durante las intervenciones, Obras Públicas trabaja en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) y la Comisión Militar y Policial (Comipol).
La institución exhortó a los conductores a tomar las previsiones necesarias, respetar las señales de tránsito y atender las indicaciones de las autoridades mientras se desarrollan las labores.
La ejecución de los trabajos estará sujeta a las condiciones climáticas, precisó el organismo.
Te puede interesar
- Abinader inaugura 33 oficinas públicas y anuncia obras millonarias en Bonao
- Odontóloga y sus hijos permanecen estables tras explosión
- DGM someterá a 13 dominicanos por agredir a agentes y obstaculizar operativo
- Apresan a hombre acusado de matar a su pareja en San Juan
- Odontóloga y sus dos hijos graves tras explosión en apartamento