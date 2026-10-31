Obras Públicas cerrará tramo de la autopista 6 de Noviembre por montaje de vigas

El Ministerio de Obras Públicas informó que este viernes realizará un cierre parcial de la autopista 6 de Noviembre, en la intersección con la salida de Quita Sueño, en Haina. La medida responde a los trabajos de montaje de vigas en el puente peatonal y motorizado que se construye en esa localidad.

Durante la jornada, los obreros trabajan en los preparativos para colocar las vigas sobre la estructura. Las labores requieren restringir parte de la circulación vehicular desde las 10:00 de la noche de este viernes hasta las 5:00 de la madrugada del sábado 31 de octubre.

En la zona también se encuentran agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Estos se encargarán de orientar a los conductores y facilitar el tránsito durante la intervención.

Publicidad

La construcción del puente busca ofrecer un cruce más seguro a peatones y motociclistas que se desplazan por este tramo. La obra responde a la necesidad de reducir los riesgos de accidentes en una vía de alto tránsito.