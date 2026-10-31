Obras Públicas cerrará tramo de la autopista 6 de Noviembre por montaje de vigas

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
El Ministerio de Obras Públicas informó que este viernes realizará un cierre parcial de la autopista 6 de Noviembre, en la intersección con la salida de Quita Sueño, en Haina. La medida responde a los trabajos de montaje de vigas en el puente peatonal y motorizado que se construye en esa localidad.
Durante la jornada, los obreros trabajan en los preparativos para colocar las vigas sobre la estructura. Las labores requieren restringir parte de la circulación vehicular desde las 10:00 de la noche de este viernes hasta las 5:00 de la madrugada del sábado 31 de octubre.
En la zona también se encuentran agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett). Estos se encargarán de orientar a los conductores y facilitar el tránsito durante la intervención.
La construcción del puente busca ofrecer un cruce más seguro a peatones y motociclistas que se desplazan por este tramo. La obra responde a la necesidad de reducir los riesgos de accidentes en una vía de alto tránsito.
Notas relacionadas
Rutas alternas durante los trabajos
Como parte del operativo, las autoridades habilitarán un carril de la autopista 6 de Noviembre en cada sentido, en el área intervenida. Además, los conductores podrán utilizar la Circunvalación de Santo Domingo y la carretera Sánchez como rutas alternas.
Obras Públicas exhortó a los usuarios de la vía a respetar las señales colocadas en el lugar y seguir las indicaciones de los agentes de tránsito para evitar inconvenientes.
Se espera que el puente peatonal y motorizado sea inaugurado la próxima semana.
Te puede interesar
- Abinader inaugura 33 oficinas públicas y anuncia obras millonarias en Bonao
- Noviembre, el mes que llovió destrucción y muerte en RD
- Ciudadanos recuerdan con preocupación las lluvias del 4 de noviembre del 2022
- Abinader dará primer picazo de la autopista del Ámbar en 15 días
- Paliza recorre obras del monorriel de Santiago