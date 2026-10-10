Cienfuegos entra en plan integral de seguridad ciudadana en Santiago

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Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, se convirtió en el segundo de diez territorios priorizados por el Gobierno dominicano para la implementación de un plan integral de seguridad ciudadana, que contempla patrullaje focalizado, prevención de la violencia, iluminación y trabajo comunitario.
La intervención fue presentada en el politécnico Yoryi Morel, con la participación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quienes explicaron el alcance de la iniciativa.
Durante la actividad, Raful informó que más de 200 personas buscadas por las autoridades se han entregado voluntariamente en el país durante las últimas semanas. En Santiago, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, reportó 16 entregas, incluidas dos personas que, según indicó, eran buscadas desde 2014.
La ministra exhortó a quienes tienen órdenes de arresto pendientes a presentarse ante las autoridades y aseguró que se respetarán sus derechos y el debido proceso.
Autoridades destacan indicadores de seguridad en Santiago
Raful y Rodríguez García señalaron que Santiago mantiene una de las tasas de homicidios más bajas del país. No obstante, reconocieron la importancia de atender la percepción de inseguridad de los residentes y fortalecer las acciones preventivas en las comunidades.
Notas relacionadas
La intervención en Cienfuegos busca coordinar los esfuerzos de las instituciones públicas con los representantes comunitarios, mediante acciones orientadas a mejorar la seguridad y las condiciones de convivencia.
Instalarán 500 lámparas solares
Como parte de las medidas preventivas, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, informó que el Ayuntamiento instalará 500 lámparas solares en distintos puntos de la ciudad.
El funcionario destacó la iluminación como un componente de la prevención, al contribuir a mejorar las condiciones de los espacios públicos.
De su lado, Pronto Jacinto Báez, conocido como Eddy y director de la junta distrital de Santiago Oeste, valoró el acompañamiento del Gobierno y llamó a mantener el trabajo conjunto para responder a las necesidades de la población.
Comunidad pide seguimiento a la intervención
El dirigente comunitario Leandro Arias pidió que el programa tenga continuidad y que sus resultados se reflejen en la vida cotidiana de las familias de Cienfuegos.
En tanto, el técnico Pablo Ureña explicó que el diagnóstico previo incluyó consultas sobre victimización y percepción de inseguridad, con el propósito de identificar situaciones que no siempre quedan registradas en las estadísticas oficiales.
El Gobierno informó que mantendrá la intervención en Cienfuegos y que la coordinación entre las instituciones y la comunidad será fundamental para evaluar los resultados del programa.
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