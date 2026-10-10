Cienfuegos entra en plan integral de seguridad ciudadana en Santiago

Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, se convirtió en el segundo de diez territorios priorizados por el Gobierno dominicano para la implementación de un plan integral de seguridad ciudadana, que contempla patrullaje focalizado, prevención de la violencia, iluminación y trabajo comunitario.

La intervención fue presentada en el politécnico Yoryi Morel, con la participación de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García, quienes explicaron el alcance de la iniciativa.

Durante la actividad, Raful informó que más de 200 personas buscadas por las autoridades se han entregado voluntariamente en el país durante las últimas semanas. En Santiago, el vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, reportó 16 entregas, incluidas dos personas que, según indicó, eran buscadas desde 2014.

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La ministra exhortó a quienes tienen órdenes de arresto pendientes a presentarse ante las autoridades y aseguró que se respetarán sus derechos y el debido proceso.

Autoridades destacan indicadores de seguridad en Santiago

Raful y Rodríguez García señalaron que Santiago mantiene una de las tasas de homicidios más bajas del país. No obstante, reconocieron la importancia de atender la percepción de inseguridad de los residentes y fortalecer las acciones preventivas en las comunidades.