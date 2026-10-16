Centro Nacional de Ciberseguridad bloquea 510 millones de ataques en 2026

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El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) ha detectado y bloqueado 510 millones de intentos de ciberataques contra instituciones de la administración pública en lo que va de 2026, una cifra que supera los 481 millones registrados durante todo 2025, informó su director ejecutivo, Carlos Leonardo.
El funcionario explicó que estas estadísticas corresponden a los mecanismos de protección del Estado y no representan el total de ataques registrados en República Dominicana, ya que las instituciones y las empresas de seguridad manejan métricas separadas.
Leonardo atribuyó el aumento de los riesgos a la transformación digital y al uso de herramientas automatizadas, que permiten a los ciberdelincuentes multiplicar sus intentos de acceso no autorizado. Advirtió que una sola brecha puede comprometer información sensible o interrumpir servicios esenciales.
Denuncias de filtraciones de datos
Asimismo, se refirió a las recientes denuncias de filtraciones de datos vinculadas a una empresa telefónica, la Policía Nacional y la Junta Central Electoral. Indicó que las investigaciones continúan y que todavía se busca establecer el origen y el destino de la información expuesta.
Notas relacionadas
Durante una entrevista en el programa 55 Minutos con Julissa Céspedes, Leonardo señaló que la combinación de datos procedentes de distintas filtraciones puede permitir a estructuras criminales construir perfiles detallados de los ciudadanos y utilizar esa información para cometer delitos.
Instituto Criptográfico Nacional busca fortalecer la seguridad
El director ejecutivo explicó que el Centro Nacional de Ciberseguridad trabaja en el fortalecimiento de los controles aplicables a los proveedores tecnológicos del Estado. En ese contexto, destacó la función del Instituto Criptográfico Nacional. Este busca verificar el cumplimiento de requisitos de seguridad y promover el cifrado de la información durante su almacenamiento, procesamiento e intercambio.
Recomendaciones para proteger los datos personales
Leonardo recomendó utilizar contraseñas diferentes para cada servicio. De igual forma, activar la autenticación de múltiples factores y evitar compartir información personal que permita conocer la ubicación, las rutinas o las actividades familiares.
También exhortó a verificar la autenticidad de los mensajes y enlaces antes de abrirlos o suministrar datos. Esto especialmente cuando provengan de personas o entidades que soliciten información confidencial.
El funcionario informó que el portal cns.gob.do dispone de herramientas para comprobar si un correo electrónico aparece en bases de datos filtradas y verificar enlaces sospechosos. Asimismo, invitó a los ciudadanos y las empresas a reportar posibles amenazas para contribuir a la prevención de nuevos incidentes.
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