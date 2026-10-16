Centro Nacional de Ciberseguridad bloquea 510 millones de ataques en 2026

El Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS) ha detectado y bloqueado 510 millones de intentos de ciberataques contra instituciones de la administración pública en lo que va de 2026, una cifra que supera los 481 millones registrados durante todo 2025, informó su director ejecutivo, Carlos Leonardo.

El funcionario explicó que estas estadísticas corresponden a los mecanismos de protección del Estado y no representan el total de ataques registrados en República Dominicana, ya que las instituciones y las empresas de seguridad manejan métricas separadas.

Leonardo atribuyó el aumento de los riesgos a la transformación digital y al uso de herramientas automatizadas, que permiten a los ciberdelincuentes multiplicar sus intentos de acceso no autorizado. Advirtió que una sola brecha puede comprometer información sensible o interrumpir servicios esenciales.

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Denuncias de filtraciones de datos

Asimismo, se refirió a las recientes denuncias de filtraciones de datos vinculadas a una empresa telefónica, la Policía Nacional y la Junta Central Electoral. Indicó que las investigaciones continúan y que todavía se busca establecer el origen y el destino de la información expuesta.