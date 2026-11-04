Lagarde, presidenta de Francia | Jaime Aristy Escuder

Christine Lagarde posee una trayectoria profesional que ningún aspirante a la presidencia de Francia puede igualar en economía internacional. Ha ocupado algunos de los cargos más influyentes del mundo y fue la primera mujer en dirigir el Ministerio de Economía y Finanzas de un país del G7, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Central Europeo (BCE).

A seis meses de las elecciones presidenciales, con Marine Le Pen —extrema derecha— a la cabeza de las encuestas y Jean-Luc Mélenchon —izquierda radical— disputando el segundo lugar, Lagarde emerge como la única figura capaz de ofrecer al centro francés una candidatura de unidad con credibilidad ante los mercados, los socios europeos y una opinión pública cada vez más polarizada.

La semana pasada, Lagarde anunció su decisión de dejar la presidencia del BCE el próximo 7 de febrero, algunos meses antes del término de su mandato. Explicó que el cargo le exigía una neutralidad incompatible con su deseo de intervenir en debates públicos y políticos que considera fundamentales para Europa y para Francia. Esa explicación ha alimentado las especulaciones sobre un eventual regreso a la política francesa.

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Para un electorado preocupado por el deterioro de las finanzas públicas, la pérdida de competitividad y la creciente polarización política, Lagarde presenta una combinación poco común de experiencia internacional, credibilidad técnica y capacidad de gestión de crisis.

Después de haber contribuido a gestionar las crisis de Grecia, Argentina, la pandemia y la inflación más alta de la historia de la eurozona, la incógnita no es si tiene la capacidad para ser la presidenta de Francia, sino si estará dispuesta a aceptar el reto.