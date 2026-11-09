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Cholitín contradice a Leonel: Inversión extranjera creció 67.4 %

El senador Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín) respondió a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández sobre los obstáculos a la inversión inmobiliaria y turística, señalando que las estadísticas oficiales muestran una mayor captación de capital extranjero durante el Gobierno del presidente Luis Abinader. El legislador indicó que, entre 2010 y 2019, durante los gobiernos del […]

Yafreisi Agüero
Cholitín
Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín)
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El senador Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín) respondió a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández sobre los obstáculos a la inversión inmobiliaria y turística, señalando que las estadísticas oficiales muestran una mayor captación de capital extranjero durante el Gobierno del presidente Luis Abinader.

El legislador indicó que, entre 2010 y 2019, durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), República Dominicana recibió un promedio anual de US 4,248 millones, equivalente a un incremento nominal de 67.4 %.

PUEDE LEER:

“Leonel tiene derecho a hacer oposición, pero no puede presentar al Gobierno de Luis Abinader como un freno a la inversión desconociendo los resultados del país”, expresó

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ETIQUETAS:Leonel FernándezRafael Barón Dulucinversión inmobiliariaCholitín
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