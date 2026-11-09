Cholitín contradice a Leonel: Inversión extranjera creció 67.4 %

El senador Rafael Barón Duluc Rijo (Cholitín) respondió a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández sobre los obstáculos a la inversión inmobiliaria y turística, señalando que las estadísticas oficiales muestran una mayor captación de capital extranjero durante el Gobierno del presidente Luis Abinader.

El legislador indicó que, entre 2010 y 2019, durante los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), República Dominicana recibió un promedio anual de US 4,248 millones, equivalente a un incremento nominal de 67.4 %.