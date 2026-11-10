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La Embajada de China en República Dominicana acusó a un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos de intentar desacreditar a las empresas chinas establecidas en el país y generar tensiones en la cooperación bilateral, a raíz de sus declaraciones sobre un caso particular de aplicación de la ley.

En un comunicado, la misión diplomática calificó los comentarios como expresiones con “intenciones insidiosas” y rechazó que un hecho aislado sea utilizado para generalizar o estigmatizar a la comunidad china y sus empresas en territorio dominicano.

La representación china aseguró que su Gobierno exige a sus ciudadanos y compañías en el extranjero cumplir las leyes locales y manifestó su respeto a la aplicación de la ley por parte de las autoridades dominicanas, al tiempo que defendió los derechos e intereses legítimos de sus nacionales y empresas.

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Asimismo, sostuvo que la mayoría de los ciudadanos y negocios de capital chino establecidos en República Dominicana operan de manera honesta y generan empleos, además de contribuir al desarrollo económico y social del país.

Defiende soberanía dominicana

La Embajada también afirmó que República Dominicana es un Estado soberano e independiente y que la aplicación de sus leyes constituye un asunto interno que no requiere la intervención de fuerzas externas.

En ese sentido, cuestionó lo que describió como intentos de funcionarios estadounidenses de dictar pautas, arbitrar o emitir felicitaciones sobre actuaciones de las autoridades dominicanas.

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Defensa de la cooperación bilateral

Finalmente, defendió la cooperación económica y comercial entre China y República Dominicana, al considerar que es abierta, transparente y de beneficio mutuo, y exhortó a funcionarios estadounidenses a priorizar acciones prácticas en favor del desarrollo regional en lugar de recurrir a discursos políticos que, según indicó, buscan manipular la opinión pública.