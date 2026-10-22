ChequéateRD cumple cinco años con más de 146,000 tamizajes para detectar cáncer

El programa ChequéateRD conmemoró su quinto aniversario con la apertura de nuevas jornadas de chequeos preventivos para detectar de manera temprana el cáncer de mama, cervicouterino y de próstata en República Dominicana.

La iniciativa, impulsada por la primera dama, Raquel Arbaje, a través de Uniendo Voluntades y en colaboración con el Servicio Nacional de Salud (SNS), busca ampliar el acceso de la población a evaluaciones médicas y fomentar la prevención.

Desde su creación, en mayo de 2021, hasta octubre de 2026, el programa ha realizado 146,000 tamizajes, según los datos ofrecidos durante la actividad.

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Más de 103,000 mujeres recibieron chequeos preventivos

Como parte de las acciones de ChequéateRD, hasta mediados de octubre de este año, 103,000 mujeres habían recibido evaluaciones preventivas para detectar cáncer de mama y cervicouterino.

Estas jornadas procuran facilitar el acceso a estudios médicos y promover la detección oportuna de posibles alteraciones que requieren seguimiento profesional.

El programa también ha desarrollado operativos comunitarios y jornadas en centros hospitalarios para acercar estos servicios a mujeres de diferentes localidades del país.