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ChequéateRD cumple cinco años con más de 146,000 tamizajes para detectar cáncer

El programa ChequéateRD conmemoró su quinto aniversario con la apertura de nuevas jornadas de chequeos preventivos para detectar de manera temprana el cáncer de mama, cervicouterino y de próstata en República Dominicana. La iniciativa, impulsada por la primera dama, Raquel Arbaje, a través de Uniendo Voluntades y en colaboración con el Servicio Nacional de Salud […]

Elisabel Vizcaíno Vallejo
La iniciativa, impulsada por la primera dama, Raquel Arbaje, a través de Uniendo Voluntades y en colaboración con el Servicio Nacional de Salud (SNS), busca ampliar el acceso de la población a evaluaciones médicas y fomentar la prevención.
La iniciativa, impulsada por la primera dama, Raquel Arbaje, a través de Uniendo Voluntades y en colaboración con el Servicio Nacional de Salud (SNS), busca ampliar el acceso de la población a evaluaciones médicas y fomentar la prevención.
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El programa ChequéateRD conmemoró su quinto aniversario con la apertura de nuevas jornadas de chequeos preventivos para detectar de manera temprana el cáncer de mama, cervicouterino y de próstata en República Dominicana.

La iniciativa, impulsada por la primera dama, Raquel Arbaje, a través de Uniendo Voluntades y en colaboración con el Servicio Nacional de Salud (SNS), busca ampliar el acceso de la población a evaluaciones médicas y fomentar la prevención.

Desde su creación, en mayo de 2021, hasta octubre de 2026, el programa ha realizado 146,000 tamizajes, según los datos ofrecidos durante la actividad.

Más de 103,000 mujeres recibieron chequeos preventivos

Como parte de las acciones de ChequéateRD, hasta mediados de octubre de este año, 103,000 mujeres habían recibido evaluaciones preventivas para detectar cáncer de mama y cervicouterino.

Estas jornadas procuran facilitar el acceso a estudios médicos y promover la detección oportuna de posibles alteraciones que requieren seguimiento profesional.

El programa también ha desarrollado operativos comunitarios y jornadas en centros hospitalarios para acercar estos servicios a mujeres de diferentes localidades del país.

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Más de 40,000 hombres acudieron a evaluaciones de próstata

La iniciativa también contempla acciones dirigidas a la población masculina para promover la detección temprana del cáncer de próstata.

De acuerdo con las cifras presentadas, 40,679 hombres acudieron a hospitales y operativos comunitarios para recibir evaluaciones de próstata.

Estas jornadas buscan crear conciencia sobre la importancia de los chequeos periódicos, especialmente porque la detección temprana puede facilitar la evaluación médica y el inicio oportuno del tratamiento cuando sea necesario.

ChequéateRD busca acercar la salud preventiva a las comunidades

Durante la conmemoración del quinto aniversario, la primera dama, Raquel Arbaje, y el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón, destacaron la importancia de ampliar el acceso a los servicios de salud preventiva.

El programa nació en mayo de 2021 con el objetivo de facilitar los chequeos médicos y contribuir a la prevención y detección temprana de distintos tipos de cáncer.

A través de las jornadas, ChequéateRD procura que más personas puedan acceder a evaluaciones médicas, tanto en hospitales como en operativos comunitarios.

Con cinco años de funcionamiento, la iniciativa mantiene el enfoque en la prevención y en la necesidad de acercar los servicios de salud a las comunidades, para que más dominicanos puedan realizarse chequeos oportunos.

Por: Laura Rojas.

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