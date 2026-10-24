Cesfront refuerza la seguridad en Dajabón ante crisis en Haití

Dajabón.— El Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) mantiene este sábado las medidas de seguridad en el paso binacional entre Dajabón y Juana Méndez, debido a la situación que atraviesa Haití tras el reportado secuestro de varios soldados salvadoreños por parte de pandillas.

La frontera norte del país continúa en calma y el flujo comercial se desarrolla con normalidad, pese a la problemática que enfrenta Haití. También a los enfrentamientos entre las autoridades y pandilleros en la zona sur de ese país.

Las autoridades dominicanas informaron que la zona limítrofe entre ambas naciones está vigilada. También que cuenta con estrictas medidas de seguridad para atender cualquier eventualidad derivada de la situación en Haití.