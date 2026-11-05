«Se hizo justicia», dice sonriente imputado en caso Senasa enviado a casa

El Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional varió la medida de coerción de Rafael Martínez Hazim, uno de los imputados en el caso de presunto fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), y dispuso que continúe el proceso bajo arresto domiciliario.

A su salida del tribunal, el acusado expresó sonriente que «se hizo justicia», luego de permanecer casi once meses en prisión preventiva.

El juez Deibi Timoteo Peguero le impuso una garantía económica de RD$15 millones, mediante una compañía aseguradora. También deberá cumplir arresto domiciliario, utilizar un localizador electrónico y tiene impedimento de salida del país.

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La decisión fue distinta para otros cinco imputados. El tribunal ratificó la prisión preventiva contra el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, Francisco Minaya y Germán Robles.

Asimismo, Gustavo Enrique Messina Cruz y Ramón Alan Speakler Mateo continuarán recluidos en la cárcel de Las Parras.

El tribunal revisó las medidas de coerción impuestas desde el 14 de diciembre de 2025, en el proceso por una presunta red que habría sustraído más de RD$15,000 millones de la aseguradora estatal.

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El procurador adjunto Wilson Camacho evitó ofrecer declaraciones sobre la decisión judicial.

La lectura íntegra del fallo fue fijada para el próximo 26 de noviembre.