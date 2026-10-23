Los Mellos de Mendoza: Un caso marcado por versiones enfrentadas

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La muerte de los hermanos mellizos Randy Omar Borges Jiménez y Omar Randy Borges Jiménez, de 16 años, conocidos como Los Mellos de Mendoza, ha generado cuestionamientos sobre las circunstancias en que ocurrió una intervención de la Policía Nacional en Santo Domingo Este.

Los adolescentes resultaron heridos de bala durante el operativo realizado el miércoles 21 de octubre en el sector Mendoza y fallecieron mientras recibían atenciones médicas en un centro de salud.

Desde entonces, han surgido versiones contrapuestas sobre lo ocurrido. La Policía sostiene que contra los jóvenes existían órdenes de arresto y denuncias por presuntos hechos delictivos. En cambio, sus familiares aseguran que los agentes entraron en la vivienda donde estaban y les dispararon mientras dormían.

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¿Qué informó la Policía sobre Los Mellos de Mendoza? El vocero de la Policía Nacional, coronel Diego Pesqueira, informó que los dos hermanos resultaron heridos durante una intervención policial en Mendoza, municipio Santo Domingo Este. Según explicó, contra los adolescentes existían cinco órdenes de arresto y varias denuncias relacionadas con presuntos asaltos, atracos agravados y otros hechos delictivos. Durante la intervención, los agentes también ocuparon dos armas de fuego que, de acuerdo con la institución, eran portadas ilegalmente. Publicidad Se trata de una pistola Taurus, calibre nueve milímetros, y una Glock, modelo 19. Sin embargo, las declaraciones oficiales difundidas hasta ahora no precisan si las armas fueron utilizadas durante un enfrentamiento. Tampoco explican en qué circunstancias se produjeron los disparos que causaron las heridas mortales de los hermanos. La Policía indicó que el caso se encuentra bajo investigación para esclarecer lo sucedido. Publicidad

¿Qué denuncian los familiares de los adolescentes? Los familiares de Los Mellos de Mendoza rechazan que la muerte de los jóvenes se explique únicamente por las denuncias que pesaban en su contra. Por eso, reclaman que se investigue la actuación de los agentes que participaron en el operativo. Gleny Jiménez, abuela paterna de los adolescentes, declaró a medios de comunicación que los policías habrían irrumpido en la vivienda mientras sus nietos dormían. Según relató la abuela de los adolescentes, los menores dormían y vestían ropa interior cuando los agentes llegaron a la vivienda alrededor de las 7:00 de la mañana. Entre lágrimas, denunció que presuntamente los policías dispararon contra sus nietos y agredieron al padre de ambos. «Mis niños estaban durmiendo y los acribillaron», expresó Jiménez al denunciar las circunstancias en que, según su testimonio, ocurrió el hecho. Una tía de los fallecidos también manifestó su inconformidad con lo sucedido y sostuvo que sus sobrinos no habían cometido ningún delito que justificara la actuación de los agentes.

La abuela asegura que los jóvenes habían sido llevados ante las autoridades

En sus declaraciones, Jiménez sostuvo que la madre de los adolescentes los había llevado ante las autoridades aproximadamente dos meses antes de sus muertes.

Según su versión, la decisión se produjo después de que circularan señalamientos que vinculaban a los hermanos con presuntos hechos delictivos. La abuela afirmó que ambos los pusieron en libertad posteriormente.

Los familiares también denunciaron que el padre de los adolescentes resultó herido durante la intervención policial y lo detuvieron temporalmente. De acuerdo con su relato, el hombre quedó en libertad después.