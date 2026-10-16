Caso Jet Set: los Espaillat enfrentarían hasta 20 años de cárcel

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Santo Domingo, RD. – Los abogados de los familiares de las víctimas de la tragedia del Jet Set calificaron la nueva calificación jurídica de caso como “una victoria para la sociedad”.
La abogada Emery Colombi Rodríguez, representante de la familia del merenguero Rubby Pérez, afirmó que ahora van a un nuevo proceso con una visión más amplia. “Inicialmente comenzamos con los dos años que teníamos por homicidio involuntario, pero ahora no es así, podrían ser hasta 20.
Expresó que la familia de Pérez está satisfecha con el cambio y seguirán firmes, tras sostener que defiende a la familia junto al abogado Leonardi Calcaño.
En tanto que, el abogado Jean Carlos Martínez, al valorar la decisión recordó que al principio cuando plantearon el dolo a los calificaron de locos, pero hoy recibimos con humildad una victoria contundente para las víctimas del caso Jet Set”, expresó uno de los abogados.
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Martínez al salir de la audiencia en la que el juez vario la calificación jurídica del caso de homicidio incoluntario a homicidio voluntario, reiteró que los hermanos Espaillat pudieran enfrentar una condena de entre tres a 20 años.
De igual forma, valoró el prestigio del juez Franny González, al afirmar que dio cátedra de derechos con una decisión razonada, motivada y justificado en derecho.
Los familiares de las 236 víctimas mortales del Jet Set mantienen su exigencia de justicia y esperan que el proceso judicial permita esclarecer las circunstancias que provocaron una de las tragedias más dolorosas de la historia reciente de República Dominicana.
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