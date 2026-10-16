Caso Jet Set: este viernes se definirá si cambian los cargos contra los hermanos

Santo Domingo.- Este viernes 16 de octubre será una fecha clave en el proceso judicial por la tragedia de la discoteca Jet Set, donde el colapso del techo dejó 236 personas fallecidas y 183 heridas. El juez Franny González Castillo dará a conocer su decisión sobre la solicitud de modificación de la calificación jurídica que enfrentan los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

La decisión determinará si los imputados continúan procesados por homicidio involuntario, delito cuya pena máxima señalada en el expediente es de dos años de prisión, o si se admite una calificación penal más grave, que podría conllevar condenas de hasta 30 años de reclusión.

La solicitud presentada por la mayoría de los querellantes, quienes consideran que los elementos expuestos durante el proceso judicial justifican modificar los cargos inicialmente establecidos contra los propietarios de la discoteca.

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Entre los representantes de las víctimas se encuentra el abogado Luis Aybar, quien solicitó al tribunal reconsiderar la acusación de homicidio involuntario. El jurista, que representa a siete víctimas, sostiene que las revelaciones surgidas durante el proceso ofrecen fundamentos suficientes para adoptar una calificación jurídica de mayor gravedad.