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Balcácer pide a nuevo presidente de SCJ fortalecer inspectoría

El jurista Carlos Balcácer valoró como acertada la designación de Justiniano Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Balcácer destacó la trayectoria de Montero como juez de carrera. También consideró que puede desarrollar una gestión eficiente al frente del Poder Judicial. Sin embargo, señaló que el nuevo presidente de la SCJ tendrá […]

Ailin Santana
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El jurista Carlos Balcácer valoró como acertada la designación de Justiniano Montero como presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Balcácer destacó la trayectoria de Montero como juez de carrera. También consideró que puede desarrollar una gestión eficiente al frente del Poder Judicial.

Sin embargo, señaló que el nuevo presidente de la SCJ tendrá entre sus principales retos fortalecer la inspectoría del Poder Judicial.

Cuestiona elección de integrante del Pleno

En otro orden, Balcácer cuestionó la selección de Ylona María de la Rocha Camilo como integrante del Pleno de la Suprema Corte de Justicia.

Al mismo tiempo, resaltó la capacidad de Julio César Emilio Canó Alfau. El jurista respaldó su designación como miembro del alto tribunal.

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ETIQUETAS:JuezCarlos BalcácerSCJ
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