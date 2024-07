Carlos Balcácer: Estamos listos para defender a  Jean Alain en el juicio de fondo

La semana pasada, el juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, envió a juicio de fondo al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. También a 14 implicados más del caso de corrupción administrativa denominado caso Medusa.



Rodríguez es el principal imputado de este caso por el que el tribunal emitió auto de no ha lugar en favor de una imputada y de 12 empresas en calidad de tercero civilmente responsable.



Los tipos penales que se le imputan al ex procurador son asociación de malhechores, soborno, desfalco, estafa, coalición de funcionario y financiamiento político. También sustracciones cometidas por los funcionarios públicos, enriquecimiento ilícito, falsedad en declaración jurada y lavado de activos.

Irregularidades en el juicio

Hoy, en entrevista en Despierta con CDN, Carlos Balcácer, abogado, conversó sobre el caso Jean Alain Rodríguez y el inicio del juicio en su contra.



Al recibir la unidad de disco duro para informarse de la acusación y poder responder a ella, la defensa formada por Balcácer reportó a las autoridades de que el disco sólido, que poseía alrededor de 13,000 páginas, no se podía abrir, lo que hacía imposible ver el contenido.



Debido a la extensión del documento, la parte acusadora realizó algo que el jurista afirma no haber visto antes. Se trató de una lectura sumamente rápida del documento. Una lectura, si así se le podría llamar, que era incomprensible, resaltó Balcácer. Razón por la cual él aseguró que era imposible que el juez hubiera podido comprender la lectura del documento.

Panel de Despierta con CDN en entrevista con Carlos Balcácer (foto: Danny Polanco)

Balcácer asegura que Rodríguez no conocía a muchos de los implicados

‘‘Jean Alain no conocía a ninguno de los imputados que estaban ahí’’, aseguró Carlos Balcácer. Diciendo que la función de Jean Alain no era ninguna que implicara tener vínculo con esos empleados. Añadiendo que ninguno de los que han firmado acuerdos con el Ministerio Público ha acusado a Jean Alain.



Balcácer finalizó diciendo que el juicio se extenderá debido a que hay 430 testigos que deben declarar, lo cual requerirá una cantidad considerable de tiempo.

Acusados en caso Medusa que llegaron a acuerdos con el Ministerio Público

Al validar los acuerdos, el juez Amauri Martínez, el Tercer Juzgado de Instrucción, condenó a Cesarión Morel Grullón y la Constructora Morel Grullón a 1 año y 6 meses de prisión suspendida, quedaron comprometidos a testificar, se ordenó la cancelación su registro mercantil y deberá entregar un terreno de más de 6, 500 metros cuadrados.

Igualmente, Sean Hudson Dawggins y Smart Logistics International fueron condenados a 3 años de prisión suspendida. Los mismos deberán testificar, se le cancelará su registro mercantil y deberán entregar equipos a la PGR por valor de 500 mil dólares.

Mientras que José Alberto Abbott Brugal, Distribuidora Ropi, Hilda Cristina Jackson, Ropalma, Rossanna Vianela Pimentel y Comercial Viaros deberán pagar una multa de 722 mil 744 pesos. También se le cancelará su Registro Mercantil.

El Ministerio Público decidió aplicar un criterio de oportunidad a Giselle del Carmen Molano y Felipe Armando Fernández De Castro. El mismo por entender que no fue preponderante su participación en el entramado de corrupción que habría estafado al Estado. Este con más de 6 mil millones de pesos, a través de la Procuraduría General de la República. Los convenios de las partes oficializadas por la corte consistieron en criterios de oportunidad y penal abreviado. La admisión de estos acuerdos constituye el final del proceso para estos encartados.