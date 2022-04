Captan agente Digesett recibiendo dinero para no multar ciudadano

Puerto Plata, RD.- A través de nuestra línea de WhatsApp un ciudadano denunció que un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) le cobró mil pesos para no ponerle una multa de tránsito, en un hecho ocurrido en la calle Manolo Tavarez Justo esquina 26 de Agosto, en la ciudad de Puerto Plata.

Según explicó el joven, quien pidió no ser identificado, el agente de la Digesett al detenerlo supuestamente por conducir sin el cinturón de seguridad, le preguntó si tenía dinero para no ponerle la infracción de tránsito, a lo que accedió.

“Hago servicio de Uber y me desmonté a ayudar una señora que era mi pasajera y cuando arranqué a varios metros del semáforo ellos estaban ahí, no me percate que no tenía el cinturón. Iba a proceder a ponerme la multa y luego me preguntó que si teníamos dinero”, afirmó en una llamada telefónica que le realizó CDN.

“Él dijo de mil pesos en adelante, porque ustedes están feos para la foto”, aseguró que le expresó el Digesett.

Añadió que el agente es reincidente en ese tipo de situaciones y que además ha escenificado peleas con otros ciudadanos.

En el audiovisual se observa al agente con los documentos del conductor del vehículo en las manos y cuando le entregan el dinero procede a devolverlos.

