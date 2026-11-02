Adolfo Pérez destaca experiencia de Raquel Peña para gobernar el país

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El coordinador general del proyecto presidencial de la vicepresidenta Raquel Peña, Adolfo Pérez, afirmó este domingo que la aspirante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no llegaría a la Presidencia a aprender a gobernar. Según dijo, Peña ya ha gobernado durante seis años junto al presidente Luis Abinader.
Pérez lo dijo al juramentar a decenas de dirigentes y miembros de la estructura de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, que “este es un tiempo para la experiencia, este es un tiempo para quien ya ha gobernado junto al mejor presidente, junto al mejor maestro, durante seis años, y que habrá gobernado junto a él durante ocho años en el año 2028″.
Para el coordinador, la gestión que encabeza Abinader necesita ser continuada por quien la ha construido desde adentro. Destacó que la vicepresidenta coordinó el Gabinete de Salud en la pandemia del COVID-19 y ha dirigido los gabinetes de Educación, Eléctrico y de Inversiones. Esas responsabilidades, sostuvo, la convierten en la aspirante con más experiencia de gobierno dentro del partido oficialista.
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Resaltó trayectoria de Peña
Pérez llamó a los juramentados a asumir el compromiso con trabajo en el territorio. «Los invito a trabajar con todas sus ganas, con todas sus fuerzas, para hacer realidad que la compañera Raquel primero sea nuestra candidata y luego sea la próxima presidenta de todos los dominicanos», dijo.
También reiteró que el proyecto apuesta por la unidad del PRM y por una competencia interna basada en propuestas y respeto entre compañeros. El objetivo, señaló, es que el partido llegue fortalecido a las elecciones de 2028.
El acto cierra las especulaciones de un posible respaldo en los próximos días de Raque Peña a otros aspirantes a la presencia por el PRM, al tiempo que muestra que el proyecto que coordina Adolfo Pérez sigue organizando su estructura en el Distrito Nacional como parte de su despliegue territorial rumbo a la convención del PRM.
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