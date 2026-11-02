Adolfo Pérez destaca experiencia de Raquel Peña para gobernar el país

El coordinador general del proyecto presidencial de la vicepresidenta Raquel Peña, Adolfo Pérez, afirmó este domingo que la aspirante del Partido Revolucionario Moderno (PRM) no llegaría a la Presidencia a aprender a gobernar. Según dijo, Peña ya ha gobernado durante seis años junto al presidente Luis Abinader.

Pérez lo dijo al juramentar a decenas de dirigentes y miembros de la estructura de la Circunscripción 1 del Distrito Nacional, que “este es un tiempo para la experiencia, este es un tiempo para quien ya ha gobernado junto al mejor presidente, junto al mejor maestro, durante seis años, y que habrá gobernado junto a él durante ocho años en el año 2028″.

Para el coordinador, la gestión que encabeza Abinader necesita ser continuada por quien la ha construido desde adentro. Destacó que la vicepresidenta coordinó el Gabinete de Salud en la pandemia del COVID-19 y ha dirigido los gabinetes de Educación, Eléctrico y de Inversiones. Esas responsabilidades, sostuvo, la convierten en la aspirante con más experiencia de gobierno dentro del partido oficialista.