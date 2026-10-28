Cancillería defiende gestiones para ayudar a dominicanos reclutados en Rusia

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El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor «Ito» Bisonó rechazó las acusaciones de inacción del Gobierno ante las denuncias de dominicanos que aseguran haber resultado engañados para viajar a Rusia y participar en la guerra contra Ucrania.
El funcionario explicó que las autoridades dominicanas sostuvieron reuniones con el canciller ruso y contrataron a un abogado de ese país para explorar las alternativas legales disponibles.
«Hemos hecho las diligencias posibles», afirmó, al señalar que las gestiones se han realizado por las vías diplomáticas.
Asimismo, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido varios comunicados para advertir a los ciudadanos sobre los riesgos de aceptar ofertas de reclutamiento vinculadas al conflicto bélico.
Como ejemplo de esas actuaciones, informó que la Embajada dominicana intervino para facilitar el regreso de cuatro ciudadanos que se negaron a firmar contratos con el Ejército ruso y acabaron trasladados a Moscú. La Cancillería coordinó su retorno a República Dominicana.
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Embajador ruso asegura que investigan 20 casos
Por su parte, el embajador de Rusia en República Dominicana, Alexey Victorovich Seredin, aseguró que las autoridades de su país investigan una lista de 20 ciudadanos dominicanos relacionados con las denuncias de presunto reclutamiento mediante engaños, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor.
El diplomático afirmó que mantiene comunicación constante con la Cancillería dominicana y que Moscú está a la espera de ofrecer una respuesta oficial sobre los casos.
Seredin también rechazó las conclusiones de un informe de una comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el presunto reclutamiento engañoso de extranjeros. Sostuvo, además, que Rusia no tolerará calumnias ni difamaciones en su contra.
El embajador afirmó que las autoridades rusas tienen interés en esclarecer las denuncias y ofrecer respuestas sobre los dominicanos involucrados. Asimismo, defendió la actuación de su Gobierno frente a las acusaciones.
Las declaraciones se producen en medio de denuncias de ciudadanos dominicanos que aseguran haber sido engañados para incorporarse a las fuerzas militares rusas y participar en el conflicto armado contra Ucrania.
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