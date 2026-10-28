Cancillería defiende gestiones para ayudar a dominicanos reclutados en Rusia

El ministro de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, Víctor «Ito» Bisonó rechazó las acusaciones de inacción del Gobierno ante las denuncias de dominicanos que aseguran haber resultado engañados para viajar a Rusia y participar en la guerra contra Ucrania.

El funcionario explicó que las autoridades dominicanas sostuvieron reuniones con el canciller ruso y contrataron a un abogado de ese país para explorar las alternativas legales disponibles.

«Hemos hecho las diligencias posibles», afirmó, al señalar que las gestiones se han realizado por las vías diplomáticas.

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Asimismo, indicó que el Ministerio de Relaciones Exteriores ha emitido varios comunicados para advertir a los ciudadanos sobre los riesgos de aceptar ofertas de reclutamiento vinculadas al conflicto bélico.

Como ejemplo de esas actuaciones, informó que la Embajada dominicana intervino para facilitar el regreso de cuatro ciudadanos que se negaron a firmar contratos con el Ejército ruso y acabaron trasladados a Moscú. La Cancillería coordinó su retorno a República Dominicana.