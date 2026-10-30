Matrícula de la Cámara de Diputados cambia por sustituciones mediante ternas

El artículo 77 de la Constitución dominicana establece cómo se deben cubrir las vacantes en el Congreso. Cuando un legislador deja su puesto por fallecimiento, renuncia u otra causa, su partido debe presentar una terna. La cámara correspondiente elige entonces a quien ocupará la curul.

Este mecanismo ha provocado cambios en la matrícula de la Cámara de Diputados en distintos períodos. Los fallecimientos, las renuncias y las designaciones de legisladores en cargos públicos han permitido la entrada de nuevos representantes. En cada caso, las organizaciones políticas presentan los nombres de quienes aspiran a ocupar esos puestos.

El caso más reciente es el de Minerva Frías Ogando, escogida el pasado miércoles como diputada en sustitución de su padre, el fallecido legislador Jorge Frías. Su llegada al Congreso se suma a otros casos en los que las ternas han permitido cubrir las curules que quedaron vacantes por diferentes razones.

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Entre esos antecedentes figura Luis Alberto Núñez Castro, quien asumió como diputado por la provincia de Azua el 16 de abril de 2024. Ocupó el puesto del fallecido legislador Julio Alberto Brito Peña. También está Martha de Jesús Collado, quien ocupó la curul de su esposo, José Francisco López Chávez. A estos casos se suma Gustavo Rodríguez, quien reemplazó a su esposa, Zaida Polanco..