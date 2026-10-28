Cámara de Diputados gradúa a 101 legisladores y funcionarios en Derecho Público

La Cámara de Diputados graduó a 101 legisladores y funcionarios en maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Público, Derecho Administrativo y Gestión Pública. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, en el Salón de la Asamblea Nacional.

Durante el acto, Pacheco destacó el valor de la formación académica para el trabajo legislativo. Explicó que los conocimientos adquiridos ayudarán a los graduados a mejorar su desempeño y sus aportes al país.

El presidente de la Cámara de Diputados también reconoció el esfuerzo de los participantes. Señaló que debieron combinar sus estudios con sus responsabilidades laborales. De los graduados, 60 son diputados que completaron los programas con el apoyo del profesor Marcos Massó, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), de España.

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“Vivimos en la República Dominicana tiempos de transformación y de conocimiento de los grandes temas a los que nos enfrentamos a diario, con el desafío de responder a una sociedad cada día más exigente”, expresó Pacheco.

Además, exhortó a los graduados a poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. Consideró que esta preparación puede contribuir a debates más profundos y a mejores decisiones sobre los asuntos nacionales.