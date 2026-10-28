Cámara de Diputados gradúa a 101 legisladores y funcionarios en Derecho Público

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La Cámara de Diputados graduó a 101 legisladores y funcionarios en maestrías en Derecho Constitucional, Derecho Público, Derecho Administrativo y Gestión Pública. La ceremonia fue encabezada por el presidente de la institución, Alfredo Pacheco, en el Salón de la Asamblea Nacional.
Durante el acto, Pacheco destacó el valor de la formación académica para el trabajo legislativo. Explicó que los conocimientos adquiridos ayudarán a los graduados a mejorar su desempeño y sus aportes al país.
El presidente de la Cámara de Diputados también reconoció el esfuerzo de los participantes. Señaló que debieron combinar sus estudios con sus responsabilidades laborales. De los graduados, 60 son diputados que completaron los programas con el apoyo del profesor Marcos Massó, de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), de España.
“Vivimos en la República Dominicana tiempos de transformación y de conocimiento de los grandes temas a los que nos enfrentamos a diario, con el desafío de responder a una sociedad cada día más exigente”, expresó Pacheco.
Además, exhortó a los graduados a poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. Consideró que esta preparación puede contribuir a debates más profundos y a mejores decisiones sobre los asuntos nacionales.
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Reconocen el valor de la formación
José Alfredo Corripio, hijo del empresario José Luis-Pepín-Corripio, tuvo a su cargo las palabras de motivación. Durante su intervención, felicitó a los graduados y reconoció la labor de la Cámara de Diputados en favor del pueblo y la democracia.
Corripio también destacó la incidencia de las leyes en distintas áreas del territorio nacional y mencionó el papel de los asesores y la inteligencia artificial en los procesos relacionados con el trabajo legislativo.
De su lado, el profesor Marcos Massó valoró la experiencia de impartir las maestrías en República Dominicana y destacó la responsabilidad con la que los participantes asumieron el proceso académico.
El docente consideró que el proyecto representa una experiencia excepcional en América Latina, al resaltar el compromiso de los estudiantes con las exigencias de la formación.
Homenaje al jurista Juan Manuel Guerrero
La ceremonia incluyó un minuto de silencio en memoria del profesor y jurista Juan Manuel Guerrero, quien estuvo vinculado a los programas de maestría.
En la mesa principal acompañaron a Pacheco y al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, el profesor Massó; José Alfredo Corripio; Ivonny Mota, secretaria general legislativa, y Darwin Ovalles, director de Recursos Humanos de la Cámara de Diputados.
Entre los graduados también figuró Elvira Méndez, secretaria general administrativa de la institución, quien completó la maestría en Derecho Administrativo.
Al acto asistieron, además, los exdiputados Radhamés González y Yadhira Henríquez, así como Víctor D’Aza, presidente de la Liga Municipal Dominicana.
Las palabras de agradecimiento en representación de los graduados estuvieron a cargo del diputado Carlos de Pérez, quien también culminó uno de los programas académicos.
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